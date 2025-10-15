Haberler

Eurovision'da krizi! Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz


Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle krize dönüştü. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya ve Belçika, İsrail yarışmadan çıkarılmazsa boykot edeceklerini açıkladı. Ev sahibi Avusturya ise tam tersine, "İsrail olmazsa ev sahipliği yapmayız" diyerek destek verdi.

Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle diplomatik bir krize dönüştü. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya ve Belçika; İsrail'in yarışmadan çıkarılmaması halinde boykot kararı alacaklarını açıklarken, yarışmanın ev sahibi Avusturya tam tersi bir tavır sergiledi.

"İSRAİL YARIŞMADAN ÇIKARILIRSA..."

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, yaptığı açıklamada, "İsrail yarışmadan çıkarılırsa, Avusturya ev sahipliği yapmayacaktır" diyerek ülkesinin İsrail'e olan desteğini yineledi. Benzer bir açıklama da geçtiğimiz hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz'ten gelmişti. Merz, "İsrail dışlanırsa, Almanya yarışmada yer almamalı" ifadelerini kullanmıştı.



OYLAMA TARİHİ ERTELENDİ

Eurovision'u organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU), kasım ayında yapmayı planladığı toplantıyı Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle aralık ayına erteledi. EBU, üyelerin 2026 Eurovision'a katılım kararlarını yüz yüze değerlendireceğini duyurdu. Yarışmanın finansal destekçileri arasında yer alan "büyük beşli" ülkeler - İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya - karar sürecinde belirleyici rol oynayacak.



GELECEK YIL VİYANA'DA YAPILACAK

Geçtiğimiz mayısta düzenlenen yarışmada İsrail, Yuval Raphael ile halk oylamasında birinci, genel sıralamada ise ikinci olmuştu. Jüri puanlarıyla birinciliği Avusturya kazanmış ve 2026 Eurovision'un Viyana'da yapılması planlanmıştı. Ancak İsrail'in yarışmadaki varlığına yönelik tartışmalar sürerken, Eurovision tarihinde en siyasi boykot dalgası yaşanabileceği konuşuluyor.

