Etkinliğe transparan elbiseyle katılan Hazar Ergüçlü tüm bakışları üzerinde topladı

Dünyanın en çok izlenen dijital platformu Netflix'in dün gece gerçekleşen etkinliğine birçok ünlü isim katıldı. Geceye transparan dantel elbisesi ile gelen oyuncu Hazar Ergüçlü tüm bakışları üzerinde topladı.