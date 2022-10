Etek giyen Sefo, kendisine "Türk olamadınız" diyen Said Ercan'la birbirine girdi

İskoçya'da etek giyen şarkıcı Sefo, "Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız" diyen yazar Said Ercan'a "Dallama, sen İngilizce Türklere empoze etmeye çalışan bir İngiliz ajanısın. Seni ülkenin her yerinden kudurtmaya devam edeceğim" dedi.