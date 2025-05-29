Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü
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Danla Biliç, üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları sonrası dolgu temizleme ameliyatı oldu. Sosyal medya hesabından süreci paylaşan fenomen isim, vücudundan çıkan dolgu miktarıyla takipçilerini şaşkına çevirdi.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, estetik müdahaleler sonucu yaşadığı sağlık sorunlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sıkıntıları takipçilerine anlatan Biliç, bu işlemin risklerinden haberdar edilmediğini söyleyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirmişti. Fenomen isim, "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" sözleriyle estetik yaptırmayı düşünenleri de uyarmıştı.

DOLGU TEMİZLEME OPERASYONU GEÇİRDİ

Bu açıklamalarının ardından Biliç, şimdi ise dolgu temizleme ameliyatı geçirdi. Sosyal medya hesabından ameliyat sürecini takipçileriyle paylaşan ünlü isim, vücudundan çıkarılan dolgu miktarını görünce kendisinin bile şaşkına döndüğünü ifade etti. "Affınıza sığınarak paylaşıyorum" diyerek yaptığı açıklamada, çıkarılan dolgu kütlesini gösterdiği görseller takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Danla Biliç'in sağlık sorunlarına neden olan işlemi ise dikkat çekici bir ismin gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Fenomenin iddiasına göre söz konusu müdahaleyi, bir dönem Türkiye gündemine damga vuran trafik kazasında adı geçen Timur Cihantimur'un babası, estetik cerrah Bülent Cihantimur gerçekleştirdi. Hatırlanacağı üzere Timur Cihantimur, karıştığı kazanın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçmıştı. Biliç, yaşadığı süreci anlatırken sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da zorlandığını belirtti. Şimdilerde sağlığına yeniden kavuşmak için ameliyat üstüne ameliyat geçiren fenomen isim, estetik operasyonlar konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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