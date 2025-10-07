Estetik kabusa döndü! Brezilyalı fenomenin şok ölümü!

Brezilya'da yaşayan ünlü moda influencer'ı Junior Dutra (Adair Mendes Dutra Junior), "fox eyes" (çekik göz) estetik operasyonu sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.

Instagram'da binlerce takipçisi bulunan fenomenin, 3 Ekim'de yaşamını yitirdiği açıklandı. Dutra, geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı bir röportajda, estetik işlem sonrası ciddi enfeksiyon belirtileri yaşadığını söylemişti.

ARKADAŞI AÇIKLADI: NEFES ALAMIYORDU, HASTANEYE KALDIRILDI

Dutra'nın yakın arkadaşı Gean Souza, Brezilya basınına yaptığı açıklamada ünlü ismin sağlık durumunun son günlerde ağırlaştığını belirtti, "Junior hastalandı, nefes almakta zorlanıyordu. 3 Ekim'de acil servise götürüldü ama kurtarılamadı. Operasyondan bu yana sürekli rahatsızlık hissediyordu, geçen hafta durumu kötüleşti." Souza, Dutra'nın geçirdiği operasyon sonrası enfeksiyon kaptığını ve bu durumun zamanla ağırlaştığını dile getirdi.

DOKTORDAN AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZ

Junior Dutra, Mart ayında Dr. Fernando Garbi tarafından gerçekleştirilen "fox eyes" operasyonu sonrası enfeksiyon kaptığını öne sürmüştü. Ancak doktor Garbi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada bu iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE SORUŞTURMA TALEP ETMİŞTİ

Brezilyalı fenomenin, ölümünden kısa süre önce operasyonu yapan doktor hakkında São Paulo'daki 15. Polis Merkezi'ne başvurarak resmî soruşturma talebinde bulunduğu ortaya çıktı.