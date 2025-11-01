Haberler

Estetik İddiaları bitmiyor! Songül Karlı'dan yanıt geldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı'nın sosyal medya paylaşımı sonrası kalça estetiği yaptırdığı iddiaları gündeme geldi. Kıvrımlarını vurgulayan elbisesiyle verdiği poz binlerce yorum alırken, Karlı'nın değişen fiziği takipçileri ikiye böldü. Bazı takipçileri yeni halini beğenirken, bazıları ise tanınmaz hale geldiği yorumlarını yaptı. Ancak Karlı, estetik iddialarını yalanlayarak, yanlış yere yapılan iğnenin enfeksiyon yaptığını belirtti.

  • Songül Karlı, kalça estetiği yaptırdığı iddialarını yalanladı.
  • Songül Karlı, vücudundaki değişikliğin yanlış yere yapılan iğneden kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle olduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medyada paylaştığı son pozu sonrası kalça estetiği yaptırdığı iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Kıvrımlarını vurgulayan elbisesiyle verdiği poz kısa sürede binlerce yorum alırken, Karlı'nın değişen fiziği takipçileri ikiye böldü. Ancak ünlü şarkıcı, iddialara net bir açıklama yaparak yalanladı.

Estetik İddiaları bitmiyor! Songül Karlı'dan yanıt geldi

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son dönemde sık sık estetik iddialarıyla adından söz ettirirken, bu kez sosyal medyada paylaştığı boydan pozu ile gündeme geldi. Kıvrımlarını vurgulayan elbisesiyle objektif karşısına geçen Karlı'nın yeni paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı.

Estetik İddiaları bitmiyor! Songül Karlı'dan yanıt geldi

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Karlı'nın paylaştığı poz, sosyal medyada ikiye bölünmeye neden oldu. Bazı takipçileri sanatçının yeni halini "çok zarif" bulurken, bazıları ise "artık tanınmaz hale geldi" yorumları yaptı. Özellikle vücut hatlarındaki belirgin değişim dikkat çekti. Bazı kullanıcılar da "Kalçanı da mı estetik yaptırdın?" yorumlarıyla Karlı'nın görünümünü tartışmaya açtı.

Estetik İddiaları bitmiyor! Songül Karlı'dan yanıt geldi

"YANLIŞ YERE YAPILAN İĞNE ENFEKSİYON YAPTI"

Kalçasına estetik operasyon yaptırdığı iddia edilen Songül Karlı, sonunda sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, söz konusu değişikliğin estetik değil sağlık sorunu kaynaklı olduğunu belirterek, "Yaptırdığım her şeyi söylüyorum zaten. Öyle bir imkanım olsa küçültürüm. Yanlış yere yapılan iğneden dolayı o bölge enfeksiyon kaptı." ifadelerini kullandı. Karlı'ya meslektaşı Uğur Aslan da destek vererek, "Biz şahidiz" yorumunu yaptı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

geber mk bize. ben küçücük bebeydim Songül Karlı böyleydi 30 sene geçti hâlâ böyle. napalım onun estetiğinemi üzülelim...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! 3 gün sonra hava tersine dönüyor

Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! Bu tarihe dikkat
Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacak

Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 katı para alacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.