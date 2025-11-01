Estetik İddiaları bitmiyor! Songül Karlı'dan yanıt geldi

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medyada paylaştığı son pozu sonrası kalça estetiği yaptırdığı iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Kıvrımlarını vurgulayan elbisesiyle verdiği poz kısa sürede binlerce yorum alırken, Karlı'nın değişen fiziği takipçileri ikiye böldü. Ancak ünlü şarkıcı, iddialara net bir açıklama yaparak yalanladı.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son dönemde sık sık estetik iddialarıyla adından söz ettirirken, bu kez sosyal medyada paylaştığı boydan pozu ile gündeme geldi. Kıvrımlarını vurgulayan elbisesiyle objektif karşısına geçen Karlı'nın yeni paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Karlı'nın paylaştığı poz, sosyal medyada ikiye bölünmeye neden oldu. Bazı takipçileri sanatçının yeni halini "çok zarif" bulurken, bazıları ise "artık tanınmaz hale geldi" yorumları yaptı. Özellikle vücut hatlarındaki belirgin değişim dikkat çekti. Bazı kullanıcılar da "Kalçanı da mı estetik yaptırdın?" yorumlarıyla Karlı'nın görünümünü tartışmaya açtı.

"YANLIŞ YERE YAPILAN İĞNE ENFEKSİYON YAPTI"

Kalçasına estetik operasyon yaptırdığı iddia edilen Songül Karlı, sonunda sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, söz konusu değişikliğin estetik değil sağlık sorunu kaynaklı olduğunu belirterek, "Yaptırdığım her şeyi söylüyorum zaten. Öyle bir imkanım olsa küçültürüm. Yanlış yere yapılan iğneden dolayı o bölge enfeksiyon kaptı." ifadelerini kullandı. Karlı'ya meslektaşı Uğur Aslan da destek vererek, "Biz şahidiz" yorumunu yaptı.