Estetiği abartan Selena Gomez'in son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Yeni klibindeki değişimiyle dikkat çeken Selena Gomez, sosyal medyada estetik iddialarının hedefi oldu. Pek çok kullanıcı, ünlü şarkıcının yüz hatlarını tanınmayacak kadar değiştirdiğini savunarak, "Bu artık Selena değil, Ceylan Gomez!" yorumunda bulundu.

Yeni şarkısı "In The Dark" ile müzik dünyasına hızlı bir dönüş yapan Selena Gomez, klibindeki tarzı ve yüzündeki değişimle sosyal medyada tartışma yarattı. 23 Ekim'de yayınlanan klip, kısa sürede 1,5 milyon izlenmeye ulaşırken, Gomez'in yeni imajı eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ünlü şarkıcının yüz hatlarının belirgin şekilde değiştiğini söyleyen kullanıcılar, "Botoksu abarttı", "Yüz ifadesi tanınmaz hale gelmiş" gibi yorumlarda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları ise Gomez'in son halini türkücü Ceylan'a benzeterek, "Ceylan Gomez olmuş" ve "Bu bildiğin Ceylan!" yorumları yaptı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
