Estetiği abartan Selena Gomez'in son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Yeni şarkısı "In The Dark" ile müzik dünyasına hızlı bir dönüş yapan Selena Gomez, klibindeki tarzı ve yüzündeki değişimle sosyal medyada tartışma yarattı. 23 Ekim'de yayınlanan klip, kısa sürede 1,5 milyon izlenmeye ulaşırken, Gomez'in yeni imajı eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ünlü şarkıcının yüz hatlarının belirgin şekilde değiştiğini söyleyen kullanıcılar, "Botoksu abarttı", "Yüz ifadesi tanınmaz hale gelmiş" gibi yorumlarda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları ise Gomez'in son halini türkücü Ceylan'a benzeterek, "Ceylan Gomez olmuş" ve "Bu bildiğin Ceylan!" yorumları yaptı.