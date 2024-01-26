Üye Girişi
Haberler

Estetiğe doymuyor! 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ı görenler tanıyamıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Süperstar Ajda Pekkan yüzüne yaptırdığı estetiklerle yine gündeme geldi. 77 yaşındaki ünlü sanatçının yüzündeki, özellikle yanak ve çene bölgesindeki değişim dikkat çekti.

Geçirdiği estetik operasyonlarla bilinen başarılı şarkıcı Ajda Pekkan, son olarak yüzüne işlem yaptırdı. Süperstar'ın yüzündeki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı.

ÇENESİNDEKİ VE YANAĞINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

80'e merdiven dayayan Türk müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan son görüntüsüyle adeta şaşırttı. Estetik operasyonlar için sayısız kere bıçak altına yatan Ajda Pekkan yanak ve çene bölgesindeki değişiklikle dikkat çekti. Çenesini üçgen yapan ve yanaklarını da gerdiren Süperstar yıllara meydan okuma iddiasını yineledi.

Estetiğe doymuyor! 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ı görenler tanıyamıyor

AJDA PEKKAN KİMDİR?

Ayşe Ajda Pekkan 12 Şubat 1946'da doğdu. 74 yaşındaki Türk şarkıcı Ajda Pekkan, 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılıyor. Ajda Pekkan güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğine damga vurmaya devam ediyor.

Müzik dünyasında hala fırtınalar gibi esen Ajda Pekkan, müzikal tarzı sayesinde 50 yılı aşkın bir süre popülerliğini korudu. Süperstar, kendisinden sonra gelen birçok şarkıcıyı etkiledi.

Estetiğe doymuyor! 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ı görenler tanıyamıyor

Estetiğe doymuyor! 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ı görenler tanıyamıyor

Estetiğe doymuyor! 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ı görenler tanıyamıyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Magazin

Ajda Pekkan Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024?
1000

Yorumlar (1)

Erkan Arslan:

Sacit Aslanin Cok Güzel Bir Yorumu Var Evet Dünya Stari Ama KIRK YILDIR Ayni Sarkiyla Dolasip Duruyo Fakat En Az Bi Otuz Yildir Estetik üzerine Estetik Michael Jacksonun Rekorunu Kirmis Olabilir

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title