Eşref Rüya'nın İkinci Sezonu 17 Eylül'de Başlıyor!

KANAL D'nin ikinci sezonu merakla beklenen fenomen dizisi Eşref Rüya'nın yayın tarihini müjdeleyen yeni tanıtımı yayınlandı. 17 Eylül Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacağı ilan edilen fragmana, Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref Tek'in raconu damga vurdu. Üzerinde "Siz hepiniz Eşref tek" yazılı mezar taşıyla gezdiği görülen Eşref'in, "Alem buysa racon tek" çıkışı, yeni sezonda yaşanacak çekişme ve çatışmanın ilk ipucu oldu.

'AŞK, VAR OLMA SEBEBİMİZ'

İkinci sezonun sürpriz isimlerinden Levent Özdilek'in de ilk kez göründüğü tanıtımda,

Eşref'in hapishanedeki hayatta kalma mücadelesinin, kimden geldiği bilinmeyen bir istekle farklı bir yöne doğru ilerlediği ortaya çıkıyor. Özgürlüğün kapısını aralayan bu gelişme, Eşref'in yoluna nasıl devam edeceğini ortaya koyarken, şöhret yolunda ilerleyen Nisan, katıldığı röportajda aşkı "Var olma sebebimiz, insanın ham maddesi, hayatımızın hatta kainatın yaratılma sebebi" sözleriyle tarif ediyor. "Şimdi çok uzaklarda" dediği Eşref'le yarım kalan hikayesi, yeni sezonun heyecanlı bekleyişini artırıyor.

'KURALLARI BEN KOYARIM'

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı, Uluç Bayraktar'ın yönettiği "Eşref Rüya"da, Eşref'in hapishaneye girmesiyle Yetimler'in başına geçen Kadir'in "Burası benim şehrim, kuralları ben koyarım" çıkışı, Yetimler'in gidişatının ne olacağına dair kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Eşref'in yeni düzene nasıl meydan okuyacağı ve büyük aşkı Rüya hakkındaki gerçeklerin ne zaman ortaya çıkacağı ise sezonun en büyük merak konusu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, ikinci sezonuyla 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.