Esra Sönmezer'den 'Asgari ücretli biriyle evlenir misin?' sorusuna dikkat çeken cevap: Onu kabul ettiysem her şeyin bir bedeli var

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu Esra Sönmezer, "Asgari ücretli biriyle evlenir misin?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Yemek yapmayı bilmediğini söyleyen Sönmezer, "Onu asgari ücretle kabul ettiysem evde yemeği kendi yapar. Her şeyin bir bedeli var" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büyütülme şeklinde dolayı ev işlerini bilmediğini söyleyen Sönmezer, ilerde evleneceği kişi için yemek ve temizlik yapmayacağını söyleyerek "Hizmetkar olmak için evlenmem" ifadelerini kullandı.

"YEMEK YAPAMIYORUM, EL BECERİM YOK"

Ekonomik durumu iyi olan bir ailede büyütüldüğünü hatta yalıda dünyaya geldiğini söyleyen Esra Sönmezer, mutfak ve temizlik işleriyle arasının iyi olmadığını söyleyerek "Küçükken el bebek gül bebek büyütüldüğüm için yemek yapmayı bilmiyorum. Annem de hiç mutfağa girmezmiş. Evde de kendime yemek yapamıyorum. Fırınım ilk günkü gibi tertemiz durur. El becerimde yok öyle. 5 sene yemek programında sunuculuk yaptım ama içimde olmadığı için hiçbir şey öğrenemedim" dedi.

"ERKEĞE HİZMET EDEN BİR KADIN OLMAM"

Evleneceği kişiye yemek yapmayacağını söyleyen Sönmezer, "Evlilik düşünmüyorum ama ileride evlenirsem asla bir erkeğe hizmet eden, önüne yemek koyan bir kadın olamam. Bir erkek benden bunu beklemesin. Ne yapılacağı beni ilgilendirmiyor. Teknoloji gelişti bir telefonla dışarıdan yemek geliyor. Ev yemeği yapan bir yerle anlaşırız 2 günde 1 getirir. Ben çalışan bir insanım, işim yok da adama mı bakacağım. Yok çamaşır yıka, yer sil, cam sil falan da pardon? Niye evleniyorum ben? Hizmetkar olmak için evlenmiyorum. Adam beni arayıp yemek siparişi falan vermesin. Zıkkım yesin. Ben aşçılık okumadım kimse kusura bakmasın. Yemek sevgiyle yapılan bir şey benim içimde yok" şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRETLİ BİRİYLE EVLENİYORSAM YEMEĞİ O YAPAR"

Ünlü oyuncu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Asgari ücretli birine aşık olup evlenir misin?" sorusuna da şu şekilde cevap verdi: "Asgari ücretli biriyle evlenirsem evde yemeği o yapar. Seni asgari ücretle kabul ettim, sen de yardım et derim. Her şeyin bir bedeli var. Bu olabilir ama o zaman da o fedakarlık yapacak. Kahvaltım hazırlanacak, yemek yapılacak."