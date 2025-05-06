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Esra Kızıldoğan'ın Yeni Filmi 'Sıcak Büfe' Görücüye Çıkıyor

Esra Kızıldoğan'ın Yeni Filmi 'Sıcak Büfe' Görücüye Çıkıyor
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D Media imzalı 'Sıcak Büfe' filmi, 16 Mayıs'ta vizyona girecek. Faika karakterini canlandıran Esra Kızıldoğan, Türk kadınını temsil eden karakterinin hikayesini ve filmin eğlenceli yapısını anlattı.

MERAKLA beklenen D Media imzalı sinema filmi 'Sıcak Büfe' 16 Mayıs'ta vizyonda olacak. Faika karakteriyle sinemaseverlerle buluşacak olan Esra Kızıldoğan, Sıcak Büfe için gün sayarken samimi açıklamalarda bulundu. Karakterini 'tipik bir Türk kadını' olarak ifade eden Kızıldoğan, "Evine, eşine ve ailesine bağlı, onu ayakta tutmaya çalışan bir kadın ama eşiyle anlaşamıyor. Çünkü hayatın yükü omuzlarında. Çocuğuyla ilgili gelecek kaygıları var. İllallah etmiş, sinirleri epey bozulmuş ve her şeyi bitirip, çocuğunu alıp tek başına bir hayat kurmak isteyen bir kadın. Kocasından da bıkmış çünkü adamdan umudunu kesmiş" dedi.

'SAF İNSANLARIN EĞLENCELİ MACERASI'

Başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan'ın paylaştığı, Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal gibi isimlerin yer aldığı 'Sıcak Büfe'nin ismi gibi çok sıcak bir komedi olduğunu ve çekimlerde çok eğlendiklerini söyleyen başarılı oyuncu şöyle konuştu:

"Saf, temiz insanların hayata tutunabilmek için girdikleri macerayı ellerine, yüzlerine bulaştırmaları üzerine kurulu bir hikaye."

'FAİKA TİPİK BİR TÜRK KADINI'

Yapımda Hakan Yılmaz'ın hayat verdiği Cihangir'in eşi Faika'yı canlandıran Kızıldoğan, karakterini 'tipik bir Türk kadını' olarak tanımlıyor: "Evine, eşine ve ailesine bağlı, onu ayakta tutmaya çalışan bir kadın ama eşiyle anlaşamıyor. Çünkü hayatın yükü omuzlarında. Çocuğuyla ilgili gelecek kaygıları var. İllallah etmiş, sinirleri epey bozulmuş ve her şeyi bitirip, çocuğunu alıp tek başına bir hayat kurmak isteyen bir kadın. Kocasından da bıkmış çünkü adamdan umudunu kesmiş."

'HAYAT 'ASLA YAPMAM' DEDİĞİN ÇOK ŞEYİ YAPTIRABİLİYOR'

Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a konuşan oyuncu, filmin ana sorularından biri olan, paranın insana neler yaptırabileceğiyle ilgili ise "Tabii ki prensiplerim var. Hayat insanoğluna 'asla yapmam' dediği çok şeyi yaptırabiliyor. O yüzden büyük konuşmaktan hoşlanmam ama çok sağlam durduğum noktalar olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

AKSİYON VE MACERA DOLU

İki farklı karakterdeki kardeşin eğlenceli maceralarının beyazperdeye taşındığı Sıcak Büfe'nin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül üstleniyor. Seyirciye aksiyon ve macera dolu bir komedi vaat eden Sıcak Büfe, Türkiye'de 16 Mayıs'ta, Avrupa'da 22 Mayıs'ta, Azerbaycan'da 15 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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