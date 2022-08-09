Haber : Esra Ezmeci'nin programında görülmemiş olay! Genç kız için 1 milyon TL başlık parası istediler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esra Ezmeci'nin programında görülmemiş olay! Genç kız için 1 milyon TL başlık parası istediler

 - Güncelleme:
Esra Ezmeci'nin programında görülmemiş olay! Genç kız için 1 milyon TL başlık parası istediler

Psikolog Esra Ezmeci'nin sunumuyla ekrana gelen Karşı Karşıya programında ele alınan konu, herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Muammer adlı genç, babasından istemeye gittiği Cansu adlı genç kız için kendisinden toplamda 1 milyon TL başlık parası istendiğini iler sürdü. Tüm engellere rağmen Cansu ile evlenmek isteyen Muammer şimdi 1 milyon TL'yi bulmak için çabalıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede dikkati çekmeyi başaran psikolog Esra Ezmeci'nin programında herkesin ağzını açık bırakan bir konu ele alındı. Programa başvuran Muammer adlı genç, tanıştıktan 4 ay sonra istemeye gittiği Cansu adlı genç kızın ailesinin akılalmaz isteklerini sıralayıp, çaresiz olduğunu dile getirdi.

Esra Ezmeci'nin programında görülmemiş olay! Kız için 1 milyon TL başlık parası istemişler

PROGRAMA BABASIYLA BİRLİKTE KATILDI

Programa babasıyla birlikte katılan Muammer, Cansu'nun ailesinin kendisinden 25 ayar 6 bilezik, küpe, altın saat, 3 yüzük, hasır kelepçe, 1,5 metre altın zincir, zincirin çiçeği, yatak odası, koltuk takımı, beyaz eşya(full), halı ve perde, salon takımı istediğini öne sürdü.

Esra Ezmeci'nin programında görülmemiş olay! Kız için 1 milyon TL başlık parası istemişler

MUAMMER 1 MİLYON TL'Yİ BULMAK İSTİYOR

Esra Ezmeci'nin programında açıklamalarda bulunan Muammer ise Cansu'ya çok aşık olduğunu ve 1 milyon TL değerindeki başlık parasını bulup Cansu ile mutlu bir yuva kurmak istediğini dile getirdi. Muammer'in bu hayaline kavuşup kavuşamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Esra Ezmeci Damatlık Fox Tv Magazin Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title