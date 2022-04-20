Esra Ezmeci'den 'Çok ateşliyim, kimse beni tatmin edemiyor' diyen takipçisi cevap: Kendin söndür

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor. Takipçilerin özel hayatlarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Ezmeci, cevaplarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"EŞİMİ SEVİYORUM AMA BAŞKALARIYLA OLMAK İSTİYORUM"

Instagram'da 3,8 milyon takipçisi bulunan Esra Ezmeci, bir kullanıcının "Eşimi çok seviyorum ama başkalarıyla da olmak istiyorum. Nasıl çözmem gerek?" diyen takipçisine "Sevmek sadakat, özen ve güven vermek ayrıca isteklerimizi törpülemek demek. Karşı taraftan ne bekliyorsanız aynısını karışı tarafa yapın. Gerçekten seviyorsanız isteklerinizi kontrol edebilirsiniz" cevabını verdi.

"ATEŞİNİZİ KENDİNİZ SÖNDÜRÜN"

Ezmeci, "Esra Hanım çok ateşliyim, kimse beni tatmin etmiyor. Ne yapmam gerekiyor?" sorusunu da yanıtladı. Ünlü psikolog, takipçisine "Ateşinizi biraz kendiniz söndürün. Her şeyi fazlası zarar" dedi.