Esra Erol'un canlı yayınında olay çıktı! Öfkeli adam, canlı yayında eski karısına şiddet uyguladı
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Esra Erol'da programının dünkü canlı yayınında ihanet yüzünden boşanan Nurgül ile Adil yüzleşti. İkili, hayatlarına nasıl devam edeceklerini konuşurken Nurgül'ün bir sözü Adil'i çileden çıkarttı. Yerinden koşarak Nurgül'e saldıran Adil, herkesin içinde eski karısını darbetti.
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında tansiyon yükseldi. Eşi Adil tarafından yıllardır ihanete uğrayan Nurgül, boşanmak istediğini söyleyerek Erol'dan yardım istedi. Tek celsede boşanan ikili, dün canlı yayında son kez yüzleşti.
Yollarını ayıran ikili, hayatlarına nasıl devam edeceklerinden bahsederken bir anda tansiyon yükseldi. Adil'in "Eski eşinle evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf göndermişsin" sözüne sinirlenen Nurgül, Adil'in birlikte olduğu yasak aşkıyla ilgili bir şeyler söyledi. Ancak o anlarda Nurgül'ün sesi yayına verilmedi.
Nurgül'ün sözlerinden sonra çılgına dönen Adil yerinden kalkarak eski eşine saldırdı. Canlı yayında Nurgül'ün boğazına yapışarak yere düşüren Adil, set ekibi tarafından sakinleştirildi. O esnada da programa reklam arası verildi.
Reklamın ardından canlı yayın devam ederken Adil başka bir odaya alındı. Yaşadıklarına isyan eden Nurgül, Annem benim saldırıya uğradığımı gördü. Ben darp raporu alacağım. İlk eşim 18 yaşıma girmeden beni kaçırdı hayatımı mahvetti. Sonra Adil benim hayatımı mahvederek milyonların önünde bana saldırdı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Avukat Hülya Kuran ise Adil Bey'in Nurgül'den özür dilemesini istedi. Ancak Adil Bey "Asla özür dilemeyeceğim" diyerek resti çekti. Bunun üzerine sinirlenen Kuran, Nurgül Hanım'ın şikayetçi olması gereken her şeyi yapacağını söyledi.