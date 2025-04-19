Magazin Bahane'de Esra Erol programındaki skandal olay tartışıldı: "Her anne kutsal değildir"

Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Esra Erol'un programında gündeme gelen 21 yaşındaki bir gencin nişanlısının annesiyle kaçtığı ve kadının üç aylık hamile olduğunun ortaya çıktığı olayı yorumladı. Kalaycıoğlu, "Her anne kutsal değildir" diyerek olayın ibretlik olduğunu savundu. Solaker ise bu tür olayların reyting uğruna ekrana taşınmasını "rezaletin reklamı" olarak değerlendirdi.

"HER ANNE KUTSAL DEĞİLDİR, HERKES ANNE OLMAMALI"

Gökay Kalaycıoğlu, Esra Erol'un programında yer alan olayla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

"Bir nişanlı düşün, kayınvalidesiyle işi pişiriyor. Kadın üç aylık hamile, üstelik evli. Engelli raporu olan bir nişanlı var ve kayınvalidesiyle böyle bir münasebeti var. Olay korkunç. Tartışmak istediğim şey şu; sence bunun televizyonda konu edilmesi, bu hayatın reyting malzemesi olarak kullanılması mı, yoksa yaşandıysa konuşulacaktır takımından mısın? Ben o takımdanım. Her anne kutsal değildir. Herkes anne olmamalı. Bu hikayeyi izlediğimde örnek değil, ibret alırım." dedi.

"BU BİR AİLE DRAMI, REZALETİN REKLAMI YAPILAMAZ"

Hakan Solaker ise olayın televizyona taşınmasına farklı bir açıdan yaklaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Brezilya dizisi gibi yaşanmış bir aile dramını ekrana getirmeye sen başarılı diyorsun. Rezaletin reklamını yapamazsın. Ben burada Esra Erol'u ve ekibini şöyle tebrik ediyorum: Böyle bir rezalet yaşamış aileyi canlı yayına çıkarmak cesaret ister, her insan çıkamaz. Çıkanların bazıları mağdur olmuş, tehdit edilmiş. Kız bir planın parçası olabilir ama burada hiç konuşmadığımız, gündeme getirmediğimiz biri var: Turan Bey. O ne olacak?"

"ESRA EROL'UN HATASI, REZALETE SAHİP ÇIKMASI OLDU"

Solaker sözlerinin devamında Esra Erol'a da eleştiride bulundu:

"Esra Erol'un yaptığı tek hata, bu rezalete sahip çıkıp bunu reklam haline getirip savunmasıdır. Olayın içindeki kız pişmanlık duymuyor. Baba şokta ve konuşamıyor. Bunu ekrana taşımak rezaleti savunmak anlamına gelir."