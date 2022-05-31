Evlilik programıyla ünlenen Caner Toygar, beyninde kitle tespit edildiğini duyurdu - Haberler

Yıllar önce yayınlanan Gelinim Olur Musun? yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, uzun bir süredir ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında muhabirlik yapıyor. Gece yarısı baş ağrısıyla uyanan apar topar hastaneye giden Toygar'ın beyninde bir kitle tespit edildi.

"BEYNİMDEKİ KİTLE İÇİN MR ÇEKİLECEK"

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caner Toygar, "Gece baş ağrılarıyla uyanıp saatlerce ağrıdan duramıyordum MR çekildi ağrı olan bölgede bir sıkıntı görüldü yarın netleşmesi için ilaçlı MR çekilecek umarım kötü bir şey çıkmaz. Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek. Umarım kötü bir şey çıkmaz, merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim" dedi.