Evlilik programıyla ünlenen Caner Toygar, beyninde kitle tespit edildiğini duyurdu - Haberler

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Evlilik programıyla ünlenen Caner Toygar, beyninde kitle tespit edildiğini duyurdu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Evlilik programlarıyla ünlendikten sonra Esra Erol'da programında muhabirlik yapmaya başlayan Caner Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyninde kitle görüldüğünü ve MR çektireceğini söyledi.

Yıllar önce yayınlanan Gelinim Olur Musun? yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, uzun bir süredir ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında muhabirlik yapıyor. Gece yarısı baş ağrısıyla uyanan apar topar hastaneye giden Toygar'ın beyninde bir kitle tespit edildi.

"BEYNİMDEKİ KİTLE İÇİN MR ÇEKİLECEK"

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caner Toygar, "Gece baş ağrılarıyla uyanıp saatlerce ağrıdan duramıyordum MR çekildi ağrı olan bölgede bir sıkıntı görüldü yarın netleşmesi için ilaçlı MR çekilecek umarım kötü bir şey çıkmaz. Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek. Umarım kötü bir şey çıkmaz, merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim" dedi.

Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, beynindeki kitle tespit edildiğini duyurdu

Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, beynindeki kitle tespit edildiğini duyurdu

Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, beynindeki kitle tespit edildiğini duyurdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

Fakır:

bardaklara kafa atan oğlan değil mi bu

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