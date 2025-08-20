Esra Dermancıoğlu isyan etti: Ödül vermiyorlar, görmezden geliniyorum

Esra Dermancıoğlu isyan etti: Ödül vermiyorlar, görmezden geliniyorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Esra Dermancıoğlu isyan etti: Ödül vermiyorlar, görmezden geliniyorum
Haber Videosu

Bir Zamanlar Çukurova, Fatmagül'ün Suçu Ne ve Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda "Yıllardır çalışıyorum ama ödül alamıyorum. Sanatçıların arasında adım geçmiyor" diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteriyle tanınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sanat yaşamında hak ettiği değeri göremediğini dile getirdi. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda ödül törenlerinden dışlanmış olmasının kendisini derinden yaraladığını söyledi.

"SANAT DÜNYASINDA YER BULAMIYORUM"

Türkiye'de düzenlenen ödül organizasyonlarına bakarken yaşadığı kırgınlığı dile getiren Dermancıoğlu, "Neden hâlâ sanatçıların arasında adım geçmiyor? Yıllardır tiyatro sahnesindeyim, dizilerde rol alıyorum ama görmezden geliniyorum. Demek ki performansım yetersiz bulunuyor" sözleriyle duygularını paylaştı.

"ABSÜRT BİR KARAKTERLE ÖDÜL VERİLDİ"

Oyunculuk kariyerinde aldığı tek ödüle de değinen Dermancıoğlu, Hayalet Dayı filmindeki rolüyle ödüllendirilmesini şaşkınlıkla anımsatarak, "Tuhaf, sakil bir karakter oynadım ve onunla ödül kazandım. Ancak tiyatroda ve dizilerde verdiğim emek hiç dikkate alınmadı. Bu bana çok garip geliyor" ifadelerini kullandı.

"EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI GÖREMİYORUM"

Sözlerinin sonunda içten bir itiraf daha yapan oyuncu, "Sanatın içinde yıllardır varım ama gerçek anlamda kabul görmediğimi hissediyorum. Bu dışlanmışlık beni çok üzüyor" dedi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi

Bakanlık duyurdu! 30 yüksek takipçili hesaba erişim engeli getirildi
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı

Nebati yeniden bakan mı oluyor? Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

Kalabalık grup soluğu belediyede aldı, meclis salonu bir anda karıştı
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni

Özel'in iddiası başını yaktı! Bakanlıktan Mücahit Birinci kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.