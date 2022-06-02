Eski eşi Johnny Depp'le olan hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Sunduğum kanıt dağı yeterli olmadı - Haberler

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında jüri kararını verdi. Depp, eski eşi Amber Heard'ın kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı hakaret davasını kazandı. 6 hafta süren dava sonunda 7 kişilik jüri Heard tarafından Depp'e yönelik ifadelerin doğru olmadığına karar verdi.

15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Jüri aynı zamanda Heard'in hareketlerinin "kötü niyet" taşıdığını belirterek, Heard'ün Deep'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Heard'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

AMBER'İ YUHALADILAR

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in hayranları, karar duruşmasının yapıldığı salonda yer bulabilmek için geceden sıraya girdi. Grup, sokakta gördükleri Depp'i alkışlarken Amber'i yuhaladı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM, BU BİR GERİLEMEDİR"

Davayı kaybeden Amber Heard, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Karardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Heard, şunları yazdı: "Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin de ötesinde. Sunduğum kanıt dağının eski kocamın orantısız gücüne, etkisine ve egemenliğine karşı koymak için yeterli olmamasına üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için taşıdığı anlam beni daha da hayal kırıklığına uğrattı. Bu bir gerilemedir. Bu durum zamanı, sesini çıkartan ve yükselten bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği günlere geri götürüyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini ortadan kaldırıyor. Bu davayı kaybettiğim için üzgünüm. Ama yine de bir Amerikalı olarak sahip olduğumu düşündüğüm bir hakkı, özgürce ve açıkça konuşma hakkını kaybetmiş gibi göründüğüm için daha da üzgünüm.

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