Eski eşi Hamdi Alkan'ı bir kadınla gören Selen Görgüzel'den sert sözler: Başarısıyla değil benim eski eşim olduğu için anılıyor

Selen Görgüzel, sunuculuk yaptığı magazin programında eski eşi Hamdi Alkan'ın bir kadınla görüntülenmesiyle ilgili konuşurken "Bir kadınla görünce sevindim ama üzüldüğüm bir konu var. Koskoca Hamdi Alkan yıllarca televizyonda reyting rekorları kırmış programlar yapmış, Atatürk filminin yönetmenliğini yapmış ama Selen Görgüzel'in eski eşi olarak anılıyor. Umarım başarısıyla haber olur" dedi.

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Söylemezsem Olmaz'da yorumculuk yapan Selen Görgüzel, 8 yıl evli kaldığı eski eşi Hamdi Alkan'ın başka bir kadınla görüntülendiği haberini görünce açtı ağzını yumdu gözünü. Alkan'ı hedef alan Görgüzel, "Başarılarıyla değil, benim eski eşim olarak anılıyor" dedi.

"HAMDİ'Yİ BİR KADINLA GÖRMEYİNCE ÜZÜLMÜŞTÜM"

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın trafikte bir kadınla görüntülenmesiyle ilgili konuşan Selen Görgüzel, tartışma yaratacak sözlere imza attı. Alkan'ın başarılarıyla anılmadığını söyleyen Görgüzel, şu ifadeleri kullandı: "Ben neye üzüldüm biliyor musunuz? Görünce kötü olmadım tersine sevindim. Ben bu adam ne yapıyor diye üzülüyordum hasta mı da hayatına kimseyi alamıyor diye... Yanındaki kadınla umarım gerçekten beraberdir ve mutlu olurlar."

"8 SENELİK EVLİLİK DOĞRU MUYDU BİLMİYORUM, SAYGIMDAN SUSTUM"

Ne olursa olsun benim eski eşim ve 8 sene beraberdik. Doğru bir evlilik miydi o tartışılır, olmalı mıydı o da tartışılır. Bu konuyla ilgili çok içime attığım şey var. Herkes benim boşanma sözleşmesinden dolayı konuşmadığımı düşündü ama ben saygımdan konuşmadım. Gizlilik sözleşmesinde 1 milyon TL'lik bir ceza vardı. Ben konuşmak isteseydim onu umursamazdım. Söyleyeceğim çok şey var konuşmayacağım. Hamdi Bey istediği kadar sinirlensin ama tersine bana teşekkür etmeli."

"HAMDİ ALKAN BAŞARISIYLA DEĞİL, BENİM ESKİ EŞİM OLARAK ANILIYOR"

"Koskoca Hamdi Alkan yıllarca televizyonda reyting rekorları kırmış programlar yapmış, Atatürk filminin yönetmenliğini yapmış bir adamın Selen Görgüzel'in eski eşi olarak anılması beni çok üzüyor. İnşallah Hamdi Alkan'ı bunda sonra projeleri, yaptığı işler ve aldığı ödüllerle programımıza haber olur. Ben de onu gururla sunarım."

Görgüzel'in sözleri partnerleri Bilal Özcan ve Didem Delen'i de şaşkına çevirdi. Araya giren Özcan, Hamdi Alkan'ın uzun yıllardır başarılarıyla adının bir yönetmen olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi.