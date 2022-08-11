Eski Eşi Hakkında Şok Sözler! İlişki İtirafıyla da Olay Yarattı

Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde Akmerkez'de görüntülendi. Ahu Yağtu'nun, eski eşi Cem Yılmaz'dan nafaka almak için icra başlatması hakkında konuşan Görgüzel, "Evliliği bir ticaret olarak görmemek lazım. Cem Yılmaz, 20 senelik emeğini neden 20 aylık bir evliliğe bu kadar çok heba etmek zorunda kalsın" sözleriyle tartışma yarattı. Görgüzel, "Hayatıma yeni biri girmek üzere" diyerek müjdeyi de verdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda boşandığı Hamdi Alkan'ın kendisini sosyal medyadan engellediğini söyleyen Selen Görgüzel, "Artık bu konuları konuşmanın bir anlamı yok" dedi.

Yeni bir aşka yelken açmak üzere olduğunu söyleyen Görgüzel, "Benim hayatıma galiba yeni biri girmek üzere" sözleriyle müjdeyi verdi. Muhabirlerin "Peki beyefendiyi tanıyor muyuz?" sorusuna Görgüzel "Sizce ben bunu size söyler miyim? Yeni bir şeyler hayatımda başlamak üzere. Onun heyecanı ve mutluluğu var. Ama daha başlamadı, başlamak üzere olan güzel bir heyecanım var." ifadelerini kullandı.

"BU TARZ İLİŞKİLER EVLİLİĞİ ÇİRKİNLEŞTİRİYOR"

Ahu Yağtu'nun, Cem Yılmaz'dan nafaka almak için icra başlatması hakkında da konuşan Görgüzel "Bu tepkiyi genel olarak evliliği bir ticaret olarak gören hemcinslerim için verdim. Çünkü evlilik kurumu bir ticarethaneye döndü. Cem Yılmaz, 20 senelik emeğini neden 20 aylık bir evliliğe bu kadar çok heba etmek zorunda kalsın? Dolayısı ile bu tarz ilişkiler evliliği çirkinleştiriyor. Beraber bir kariyer yaparsınız, beraber yürürsünüz, beraber emek edersiniz hayatınızda ayrılırken de herkes hakkını isteyebilir bu doğal bir şey" dedi.

"BU ÇOK AHLAKSIZCA!"

Sözlerini sürdüren Görgüzel, "10 ay evli kal bir sene evli kal, ondan sonra adamın bütün hayatındaki bütün emeğine hak iddia et. Bu bence çok ahlaksızca! İnsan haklarına uymuyor. Kadın çalışsın kendi gücünü ortaya koysun. Bu kadar erkek üzerinden yaşamasın ve ben şunu anlamıyorum bir ebeveynin bir çocuğunun geçimi neden sadece baba üzerinden olmalı?

Anne çalışmıyordur, okumamıştır o zaman tabii ki belli bir mesuliyet vardır. Hem kadın çalışıyor, hem başka sevgilisi oluyor ama çocuğu için halen babadan para istiyor. Bu çok yakışıksız! Bu o şahıs (Ahu Yağtu) üzerinden değil. Genel bakış açım bu." dedi.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli; Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Oyunculuk yapan Selen Görgüzel, 43 yaşındadır.

Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Zirvedeki Sesler" isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Selen Görgüzel'in Oynadığı Diziler

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır. Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.