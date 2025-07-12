'Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Portekiz devi Benfica'ya transfer olarak Avrupa vitrinine çıkan Kerem Aktürkoğlu, sahadaki hızı ve tekniği kadar duygusal yönüyle de hayranlarını etkilemeye devam ediyor. Transfer döneminde adı Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle anılan genç yıldız, bu kez saha dışındaki paylaşımıyla gündeme geldi.

Aktürkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu ve gözlerden uzak yürüttüğü ilişkisini geçtiğimiz aylarda evlilikle taçlandırmıştı.

İstanbul'un nezih semtlerinden birinde gerçekleşen ve futbol camiasından birçok ismin katıldığı düğün töreni, magazin sayfalarına "masalsı" olarak yansımıştı. Yeni evli çiftin uyumu ve mutluluğu ise sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Evliliğinin ardından özel hayatına dair daha fazla paylaşım yapmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu, son olarak eşi Ceren Aktürkoğlu ile verdiği samimi bir pozu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda yalnızca bir beyaz kalp emojisi yer alıyordu ama alt metin oldukça güçlüydü. Paylaşım, futbolcunun hem aşkına hem sadakatine dair sembolik bir özet niteliğindeydi.