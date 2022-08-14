Eşinin ölümüyle yıkılan Özgü Namal'dan Oktay Kaynarca'nın setine ziyaret! Beyazları artsa da artık yüzü gülüyor

İki yıl önce eşi Serdar Oral'ı kalp krizinden kaybeden Özgü Namal, Onur Tan'ın yönettiği Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı dizi setini ziyaret etti. Ünlü oyuncunun son hali sevenlerini üzerken, objektiflere ilk kez tebessüm ederek poz vermesi bir nebze teselli etti.

Özgü Namal, yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti. Eşinin ani ölümüyle yıkılan Namal'ın çocuklarını alıp İstanbul'a döndüğü iddia ediliyordu. Özgü Namal, uzun süre sonra Bodrum'da görüntülendi.

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ve basından uzak bir hayat yaşamayı tercih eden 43 yaşındaki Özgü Namal görüntü alan basın mensuplarına tepki göstermişti.

ARKADAŞ SETİNE ZİYARET

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren ve son iki yıldız izni kaybettiren Namal, Onur Tan'ın yönettiği ve eski rol arkadaşı Oktay Kaynarcı'nın başrolde yer aldığı dizi setini ziyaret etti. Tan, Özgü Namal ve birkaç arkadaşıyla çekildiği fotoğraf karesini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: "Tam yalnız kaldığını düşünür, çok yorulur, güçsüz düşersin, bir anda bedenine güç bahşeden, umutsuzluğa kapıldığında kalbinde yaşama sevinci yaratan dostların, güzel arkadaşların ziyaretine gelir… iyi ki varsınız."

ZİYARETİ HEYECANLANDIRDI

43 yaşındaki, Özgü Namal ise uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere gülerek poz verdi. Ünlü oyuncunun son hali ise sevenlerini üzdü. Saçlarındaki beyazların daha da arttığı görülen güzel oyuncunun bu ziyareti akıllara "Acaba dizide yer alacak mı?" sorusunu getirdi.