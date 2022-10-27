Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşini Kaybeden Özgü Namal Aylar Sonra Ortaya Çıktı

Magazin Haberleri

Eşini Kaybeden Özgü Namal Aylar Sonra Ortaya Çıktı

Ekim 2020'de eşi Serdar Oral'ı kaybeden oyuncu Özgü Namal, aylar sonra ortaya çıktı. Namal, önceki gece Asmalımescit'te bulunan Corridor isimli mekanda arkadaşlarıyla eğlendi. İşte detaylar...

İki yıl sonra gecelerde görüntülenen Özgü Namal, dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince panik yaptı.

Çağırdığı taksiyi mekanın kapısına kadar yanaştıran Namal, soruları yanıtsız bıraktı.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Namal, bugüne kadar 'Yeditepe İstanbul', ' Kurtlar Vadisi, 'Hanımın Çiftliği', 'Kan' ve 'Merhamet' gibi sevilen dizilerde boy gösterdi.

Kurtlar Vadisi'nde 'Elif' ve 'Merhamet' dizisinde canlandırdığı 'Narin' karakeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Namal, yedi yıldır herhangi bir dizi projesinde yer almadı. Son 7 yılda 50'ye yakın projeden teklif aldığını ifade eden Özgü Namal, "Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum" diyerek bu teklifleri reddettiğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Yetenek Sizsiniz' programında jüri üyesi olarak görev yaptı.

Özgü Namal, Ekim 2020'de eşi Serdar Oral'ı kaybetmiştir. Nefes ve Elem adında iki çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Kurtlar Vadisi Serdar Oral Özgü Namal Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title