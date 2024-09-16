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Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum

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'Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüşmesiyle günlerce konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, ilk kez konuştu. Rol gereği öpüştüğünü söyleyen oyuncu "Birileri görmekten hoşlanmayabilir ama oyunculuk yapıyorum" dedi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz haftalarda' Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüştü. Görüntülerin gündem olmasıyla hem eleştiri hem de destek mesajlarına tutulan oyuncu sessizliğini bozdu.

"HERKESİ MEMNUN EDEMEZSİN"

Afife oyununun gösteriminde Magazin Burada'nın sorularını yanıtlayan Kaygılaroğlu, öpüşme görüntüleriyle ilgili "Anlıyorum birileri görmekten hoşlanmayabilir ama oyunculuk yapıyorum. Oynadığımız oyunda sahneye kadınların çıkmasının yasak olduğu bir dönem olan Shakespeare dönemini anlatıyorduk. Konuda da zaten erkek kılığına girmiş bir kadının sahneye çıkma deneyimi üzerine bir oyundu. Başka bir işte de katili oynuyorsun, birini öldürüyorsun, hoşuna gitmeyecek şeyler muhakkak çıkıyor karşına. Herkesi memnun edemiyorsun. Ben oyunumuzu seviyorum. Birlikte oynadığım arkadaşlarımı da çok seviyorum" dedi.

Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum

Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum

Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Uraz Kaygılaroğlu Magazin

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Yorumlar (2)

ibrahim ergül:

Sıradan iğrenç zihniyetin iğrenç hallerini normallestirme çabası. Devlet böylesi iğrençliklere musade etmemeli.

94
7
yanıtYanıtla
Ercan null:

senin oyunculu ben....

9
0
yanıtYanıtla
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