Erkan Sonel'le pavyona giden Tuğba Ekinci hem şarkı söyledi hem dans etti

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci, İnci Taneleri dizisindeki Gemileri Yakarım şarkısıyla ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giderek hem şarkı söyledi hem de dans etti.

"O ŞİMDİ ASKER Mİ DİLBER Mİ?"

Kırmızı elbisesiyle pavyonda O Şimdi Asker şarkısını söyleyen Tuğba Ekinci, daha sonra sahnede kalça dansı yaptı. Dansı ve performansıyla alkış toplayan Ekinci, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü ismin dans ettiği anlarda sahnede peş peşe konfetiler patlatıldı. Şarkıcı paylaşımına "O şimdi Asker mi, Dilber mi?" notunu ekledi.