Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yıllar sonra aynı projede buluştu

2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan, döneminin en çok izlenen yapımlarından biri olan "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl, yıllar sonra aynı projede yeniden bir araya geldi.

Dizide, ailesine bağlı ama öfke kontrolü zayıf bir deniz kaptanı olan "Ali Akarsu" karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, performansıyla uzun süre konuşulmuştu. Ayça Bingöl ise fedakâr ve güçlü bir anne olarak akıllarda kalan "Cemile Akarsu" karakterine hayat vererek milyonların beğenisini kazanmıştı.

Birlikte rol aldıkları üç sezonluk dizi boyunca aile dramı, ihanet, savaşın etkileri ve göç temalarını işleyen hikâyede ortaya koydukları oyunculukla unutulmaz bir ikili haline gelen Petekkaya ve Bingöl, bu kez beyazperdede izleyicinin karşısına çıkacak. Yeni filmde anne ve baba rollerini üstlenecek olan ikili, projenin lansmanı kapsamında uzun bir aradan sonra birlikte basın mensuplarının karşısına geçti.

Yaptıkları açıklamada yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçmenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan oyuncular, "Birlikte çalışmak her zaman çok kıymetliydi. Yeniden aynı sette buluşmak bizi heyecanlandırdı ve mutlu etti" ifadelerini kullandı.