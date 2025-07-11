Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yıllar sonra aynı projede buluştu

Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yıllar sonra aynı projede buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yıllar sonra aynı projede buluştu
Haber Videosu

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Ali ve Cemile karakterleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl, yıllar sonra aynı projede buluştu. Yeni film için düzenlenen lansmanda basın mensuplarının karşısına çıkan ikili, birlikte verdikleri pozlarla hem nostalji yaşattı hem de ortak projeye dair heyecanlarını paylaştı.

2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan, döneminin en çok izlenen yapımlarından biri olan "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl, yıllar sonra aynı projede yeniden bir araya geldi.

Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yıllar sonra aynı projede buluştu

Dizide, ailesine bağlı ama öfke kontrolü zayıf bir deniz kaptanı olan "Ali Akarsu" karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, performansıyla uzun süre konuşulmuştu. Ayça Bingöl ise fedakâr ve güçlü bir anne olarak akıllarda kalan "Cemile Akarsu" karakterine hayat vererek milyonların beğenisini kazanmıştı.

Birlikte rol aldıkları üç sezonluk dizi boyunca aile dramı, ihanet, savaşın etkileri ve göç temalarını işleyen hikâyede ortaya koydukları oyunculukla unutulmaz bir ikili haline gelen Petekkaya ve Bingöl, bu kez beyazperdede izleyicinin karşısına çıkacak. Yeni filmde anne ve baba rollerini üstlenecek olan ikili, projenin lansmanı kapsamında uzun bir aradan sonra birlikte basın mensuplarının karşısına geçti.

Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yıllar sonra aynı projede buluştu

Yaptıkları açıklamada yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçmenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan oyuncular, "Birlikte çalışmak her zaman çok kıymetliydi. Yeniden aynı sette buluşmak bizi heyecanlandırdı ve mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Kartalkaya davasında salon yine karıştı, sanık kürsüde bayıldı

Türkiye'nin konuştuğu davada tansiyon yüksek! Sanık kürsüde bayıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Gelsin paralar. Tutmazsa da olur. Dizi başı 5- 10 bin kazanmış olurlar. Komik mi geldi size de. 300bin aylık gelir açıklayabilir ler de.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Dizi de olduğu gibi Hayatta Caroline'ler oldukça, Ali ile Cemile gibilerin evlikleri yolunda gitmez.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi

PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.