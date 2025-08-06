Jennifer Lopez İstanbul'u salladı ama yaşananlar etkinliğe gölge düşürdü

İstanbullular 5 Ağustos gecesi Yenikapı Festival Park'ta sahneye çıkan Jennifer Lopez'i büyük bir coşkuyla karşıladı. Ancak konserin ardından konuşulanlar yalnızca sahnedeki şov ve şarkılar olmadı. Dev organizasyonun perde arkasında yaşanan kaos, gecenin yıldızını gölgede bıraktı.

Lopez'in Türkiye turnesindeki ikinci durağı İstanbul oldu. Antalya konserinden hemen sonra İstanbul'a geçen 56 yaşındaki sanatçı, görkemli sahnesi, enerjisi ve hit parçalarıyla geceye damgasını vurdu. Sahne şovu için kullanılan 70 tır ekipman, 800 ışık ünitesi ve 36 metrelik dev ses kuleleri etkileyici bir görsel deneyim sunsa da, konser alanındaki altyapı eksiklikleri izleyicilerin tepkisini çekti.

EĞLENCE, KRİZE DÖNÜŞTÜ

Kapıların saat 16.00'da açıldığı etkinlikte, Lopez'in sahneye çıkışı 22.00'yi buldu. Ancak seyirciler için asıl sınav bu süre boyunca başladı. Tuvalet sayısının yetersizliği, binlerce insanın aynı anda ihtiyaç gidermeye çalışmasıyla bir krize dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, pek çok izleyicinin konseri tuvalet sırasından izlemek zorunda kaldığı görüldü.

"KONSERDE BAYILABİLİRSİNİZ"

Etkinliğe katılanlar arasında bulunan teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim de yaşanan aksaklıklara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla organizasyonu eleştiren Terim, konser alanına kapasitenin üzerinde seyirci alındığını ve bu durumun hem güvenlik hem de sağlık açısından risk yarattığını belirtti.

Terim şu ifadeleri kullandı, "Dünya gözüyle kendi şehrinde, kendi ülkende dünya starı bir sanatçıyı izlemek üzere koşa koşa ve bütün heyecanınla geliyorsun. Gireceğin alana fazla bilet satılmış, alabileceğinden fazla insan alınmış. 'Girerseniz bayılırsınız' denilen bir kapı, bayılanlar, kavga edenler... Biz niye böyle büyük organizasyonları yapmayı beceremiyoruz? Kendi ülkemizde dönüp 'ne güzeldi' denilecek organizasyonların neden altından kalkamıyoruz?" Her şey yolunda gitmiş gibi görünse de, yaşanan altyapı eksiklikleri ve kapasite sorunları, gece sonunda sosyal medyada "organizasyon fiyaskosu" yorumlarıyla gündem oldu.