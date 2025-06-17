Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Ünlü oyuncu ve sunucu Enis Arıkan, ekranların enerjik yüzü olmasının yanı sıra, yıllardır protez saç kullanmasıyla da biliniyordu. Ancak bu yaz, Arıkan radikal bir karara imza attı. Sıcak havaların etkisiyle protezine veda etti ve doğal haliyle sosyal medyada boy gösterdi.

YILLARIN İMZASI, YAZ SICAĞINA DAYANAMADI

Şebnem Bozoklu ile birlikte Password adlı yarışma programını sunan Enis Arıkan, ekrandaki stilinin değişmeyen parçası olan saç protezini sonunda çıkardı. Tatil sezonuna girerken yaptığı bu değişiklik, takipçileri tarafından hem şaşkınlıkla hem de tebessümle karşılandı.

EVDE ÇEKTİĞİ VİDEOLAR OLAY OLDU

Protezsiz haliyle evinden paylaştığı hikâyeler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Pek çok kişi ilk bakışta Arıkan'ı tanımakta zorlandı. Hatta bazı takipçileri videoyu geri sarıp tekrar izledi. Görüntülere gelen yorumlar arasında "Cesaretinle gurur duyduk" ve "Doğal halin çok daha samimi" gibi destekleyici ifadeler yer aldı.