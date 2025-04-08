Polatlar davasının 3 duruşmasında karar! Şirketler kayyumda kaldı

Kara para aklama suçundan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın davasının 3. celsesi görüldü. Duruşmada söz alan Engin Polat, "Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor. Binlerce kişi işsiz kaldı. Bu vebal çok ağır. Kayyum müessesesinin şirketlerimden kalkmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme, duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Can Doğu, Ahmet Gün, Mustafa Özalp katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, duruşmada, bu celse dinlenilmesi gereken gizli tanığın Bakırköy Adliyesi'nde dinlenilmesi için yazılan müzekkerenin UYAP'a yüklendiğini, bu nedenle gizli tanığın kimliğinin ifşa edilmesi tehlikesi olduğunu belirterek bu celse dinlenilmeyeceğini belirtti.

"YAPAMADIĞI İLLEGAL TÜM İŞLERİ BANA GÖNDERİYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Aygün Yıldırım, "Mustafa Özalp'i ikimizde aynı işi yaptığımız için tanıyorum. Kendi yapamadığı illegal tüm işleri bana gönderiyordu. Sosyal medya hesabı kapatma gibi işlemleri gönderiyordu. Dilan Polat'ın anlaşamadığı Neslim Güngen'in hesabını 5 bin lira karşılığında kapatmamızı istedi. Bahis konusunda, Yunus Sedat Aydın ile beş gün görüşen kendisi. Mail-order bana ait, illegal para başta benim şirketime geçiyor. Tüm şirketle üzerine kuruldu. Yunus Sedat Aydın sadece reklamcı. 2016 yılında Mustafa Özalp Ankara'da tamirciydi, bu kadar para bir anda nasıl geldi. Piyasada birçok insan bunu biliyor. Benim hard-diskimde her şey var. Bahisçiler, görüştüğü herkes var bunları vereceğim. Mustafa Özalp, benden yazılı program istedi, ben yapmadım. Kimin hangi işi yaptığını herkes biliyor" ifadelerini kullandı. Sanık Özalp ise tanığın tüm beyanlarını reddetti. Tanık beyanları üzerine söz verilen sanık Sezgin Polat, "Bu kadar kişiyi bu insan mağdur ediyorsa bu kadar insan kendisinden şikayetçi olacak. Bu iftirayı atıyorsa avukatlara söyleyeceğim dava açılacak" şeklinde konuştu.

ŞİRKETLER KAYYUM YÖNETİMİNDE KALDI

Sanık Engin Polat ise, "Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor. Binlerce kişi işsiz kaldı. Bu vebal çok ağır. Kayyum müessesesinin şirketlerimden kalkmasını talep ediyorum" dedi. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı 9 Temmuz 2025 tarihine erteledi.