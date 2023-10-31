Dilan Polat'ın kayınpederinin bahçesinde kazı yapıp delil aradılar

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından dolayı haklarında soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin şirketlerinde arama yapıldı. Çiftin bazı evrakları kaçırarak babaları Sezgin Polat'a ait evin bahçesine gömdüğü ihbarını alan emniyet güçleri, toprak altında arama yaptı. Yapılan villa ve bahçe kazı aramasında belgelere ulaşılamadı.

Uzun süredir kara para aklama ver vergi kaçakçılığıyla suçlanan ve haklarında soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına el konulan Engin Polat ve Dilan Polat'a ait 15 şirkette geçtiğimiz günlerde arama yapıldı. Polat ailesinin şirketlerinin aranacağı sabah, soruşturma savcısına yapılan ihbarda çiftin bazı evrakları şirketten kaçırarak baba Sezgin Polat'ın evinin bahçesine gömdüklerini ileri sürdü. Emniyet güçleri tarafından yapılan bahçe aramasında belgelere ulaşılamadı.

ÖNCE VİLLAYI SONRA BAHÇEYİ ARADILAR

Kanal D Ana Haber'in ulaştığı bilgilere göre, çiftin şirketlerine baskın yapıldığı esnada savcılığa ihbarda bulunan bir kişi, ailenin şirkette bazı evrakları baba Sezgin Polat'ın Sancaktepe'de evinin bahçesine gömdüğünü ileri sürdü. İhbarın değerlendirilmesinin ardından savcıdan talimat alan emniyet güçleri Sezgin Polat'ın villasına baskın yaptı. Evde arama yaparak herhangi bir delil bulamayan ekip daha sonra bahçede kazı çalışması yaptı. Bahçede yapılan aramada da iddia edilen bir belgeye rastlanmadı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı. Aramalarda çiftin telefonları dahil tüm dijital materyallere de el konulmuştu.

HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİLER

Yaşananların ardından ortak bir açıklama yapan Engin ve Dilan Polat çifti, "Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur. Bunlardan dolayı öncelikle Allah huzurunda mahcubiyetimiz, sizler karşısında da düşüncesizliklerimiz ve nezaketsizliklerimiz olmuştur. Bu özeleştiri sonrası kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. MASAK raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir (kara para, yasadışı bahis vb.) suçlama, tespit ve delil yoktur. Savcılık ve vergi idaresine tüm bilgi ve belgeler teslim edilmiş, bahçemizin kazılması dahil her türlü işlem yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

"HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAK"

"Özetle çoğu art niyetli ve şahsiyetsiz olan bu kişiler sebebiyle, hesapçı kesimin şişirmesiyle zor günler yaşamaktayız. Bu şahıslar bize hayatı yaşanmaz hale getirmektedirler. Bilin ki dostlar ne ihaleye fesat karıştırmakla ne rüşvetle ne de herhangi bir değere ihanet etmekle suçlanmıyoruz. Evet bazen böyle nimetin külfeti de olur. Bunu bir uyarı olarak kabul ediyoruz. Her şey ortaya çıkacak ve biz daha basiretli daha bir tecrübeli olarak binlerce insana istihdam ve ülkemize artı değer sağlamaya devam edeceğiz. Zalim, şahsiyetsiz işbirlikçilerin mumu sönecektir."