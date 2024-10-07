Üye Girişi
Haberler

Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve geçtiğimiz Eylül ayında tahliye edilen Engin Polat, komşularını darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada 1 yıl 11 ay ceza alırken cezaevi sonrası sosyal medyayı aktif kullanan Dilan Polat'ın storylerini silmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıklanan mütalaasını tekrar etti. Müşteki avukatları, tarafların uzlaştığını ve herhangi bir şikayetin olmadığını belirterek davanın düşürülmesine hükmetti.

Sanıklar Dilan ve Engin Polat'ın avukatı da müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Davayı karara bağlayan hakim, Engin Polat'ın "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Cezayı erteleyen hakim, Engin Polat'ın 2 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.

DİLAN POLAT STORYLERİNİ IŞIK HIZIYLA SİLDİ

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya kullanmayacağını söyleyen ünlü fenomen, kendisiyle çelişmiş yine eski hayatına geri dönmüştü. Yeniden şarkı çıkaracağını da duyuran Dilan Polat, Engin Polat'a verilen hapis cezası sonrası tüm paylaşımları kaldırdı. Bu durum sosyal medyada Dilan Polat hapis cezasından korktu yorumlarını da beraberinde getirdi.

MAHKEMEDE PARAM YOK DEDİ LÜKS RESTORANDAN PAYLAŞIM YAPTI

Çıkarıldığı mahkemede gelir beyan etmeyen ve geçinemediğini söyleyen fenomen daha sonrasında İstanbul'un en lüks restoranında sosyal medya üzerinden canlı yayın da yapmıştı

Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Sosyal Medya Dilan Polat Engin Polat 3-sayfa Magazin Cezaevi Ünlüler Hukuk Medya Eylül

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ünlü market zinciri banka kuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz eti çıkan firma hangisi? Ünlü pidecide domuz eti çıktı Discord nedir, Discord'da ne oluyor? Discord kapatılacak mı? Discord ne zaman kapatılacak? Yemekteyiz Semih kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semih Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Süleyman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Şen kaç yaşında, nereli? Discord olayı ne? Yemekteyiz Asiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Züleyha kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha Şehitoğlu kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nazmiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye kaç yaşında, nereli? KPSS ortaöğretim branş sıralaması 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.