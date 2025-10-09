Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Bir dönem YouTube dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Enes Batur, son dönemde özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Eski sevgilisi Başak Karahan'ın evliliğiyle birlikte dikkat çeken paylaşımlar yapan ünlü fenomen, şimdi ise beklenmedik bir adım atarak yıllardır emek verdiği YouTube hesabını kapattı.

Türkiye'de dijital içerik üretiminin öncülerinden olan Enes Batur, 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını tamamen kapattı. 6 yılı aşkın süredir yüzlerce videoyla milyonlarca izlenmeye ulaşan kanalın aniden kapanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KARARI TARTIŞMA YARATTI

Batur'un neden böyle bir karar aldığına dair net bir açıklama yapılmazken, takipçileri "Yeni bir döneme mi geçiyor?" sorusunu sormaya başladı. Bazı kullanıcılar bu hamleyi eski sevgilisi Başak Karahan'a göndermeli paylaşımlarına bağlarken, kimileri de Enes Batur'un sosyal medyadan tamamen çekilme kararı aldığını öne sürdü.

DAHA ÖNCE VİDEOLARI SİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Başak Karahan'ın evleneceğini açıklaması, Enes Batur'un duygusal tepkilerini yeniden tetikledi. Evlilik teklifi aldığı dönemde dikkat çeken paylaşımlar yapan Batur, Karahan'ın düğün günü 10 milyon dolar değerindeki 4 binden fazla videosunu kaldırarak büyük şaşkınlık yaratmıştı. Hesabında yalnızca Karahan'ın da yer aldığı eski videoları bırakan Enes Batur, şimdi ise 16 milyonluk YouTube kanalını tamamen kapattı. Bu hamlesi, "Yine aynı döngü başladı" yorumlarını beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları ise "Enes, geçmişten bir türlü kopamıyor" sözleriyle olayı değerlendirdi.