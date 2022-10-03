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En yakın arkadaşı anlattı! Onur Şener, ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş

Magazin Haberleri

İstek parçayı bilmediği gerekçesiyle vahşice katledilen Onur Şener'le ilgili gerçeği tiyatro oyuncusu arkadaşı Almula Merter açıkladı. Merter "Bir kızı vardı. Diğer çocuk ölen arkadaşının oğluydu. Onu da sahiplenmiş. Oğlum diyordu" dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanında sahne alan Onur Şener'in (45), karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerini getirmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlılardan 3'ü tutklanırken şarkıcının öldürülmesine tepkiler ise giderek büyüyor.

ÖLEN ARKADAŞININ OĞLUNU SAHİPLENMİŞ

Genç şarkıcının vahşice katledilmesi sonrası paylaşım yapan tiyatrocu Almula Merter Şener'le ilgili gerçeği açıkladı. Instagram hesabından Onur Şener'in kızıyla olan fotoğrafını paylaşan Almula Merter, "Muhteşem bir kalpti. Bir kızı vardı. Bahsi geçen 2. çocuk, geçen sene ölen yakın arkadaşının çocuğuydu. Onu da sahiplenmiş. Oğlum diyordu hep" notunu düştü.

En yakın arkadaşı anlattı! Öldürülen şarkıcı Onur Şener'in evlatlık edinme hikayesi duygulandırdı

En yakın arkadaşı anlattı! Öldürülen şarkıcı Onur Şener'in evlatlık edinme hikayesi duygulandırdı

En yakın arkadaşı anlattı! Öldürülen şarkıcı Onur Şener'in evlatlık edinme hikayesi duygulandırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Onur Şener Ankara Magazin Haberler

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