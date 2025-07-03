Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı
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Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı
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Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Emre Altuğ, finalin ardından müzik kariyerine hızlı bir dönüş yaptı. Mirkelam'la birlikte seslendirdiği "En Gerçeği" adlı yaz şarkısının klibini yayınlayan Altuğ, klipte partneriyle aynı dondurmayı yediği sahneyle sosyal medyada gündem oldu. 90'lar kliplerinden esintiler taşıyan bu sahne, nostalji sevenlerden tam not aldı.

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle televizyon izleyicisinin karşısına çıkan Emre Altuğ, dizinin finalinin ardından yeniden müzik sahnesine iddialı bir dönüş yaptı. Uzun yıllardır sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da adından söz ettiren sanatçı, bu kez yaz mevsimine damgasını vuracak bir şarkıyla gündemde.

Altuğ, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Mirkelam ile birlikte seslendirdiği "En Gerçeği" adlı parçanın klibini dün akşam dinleyicilerle paylaştı. Yaz enerjisini taşıyan parça kısa sürede müzik platformlarında dikkat çekerken, klipte yer alan bir detay özellikle sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Emre Altuğ'dan cesur klip Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

KLİPTEKİ "DONDURMA SAHNESİ" NOSTALJİ RÜZGARI ESTİRDİ

Klipte Emre Altuğ'un partneriyle birlikte aynı dondurmayı paylaştığı sahne, izleyenlerde 90'lı yılların pop kliplerine dair anıları canlandırdı. Özellikle o dönemde sıkça kullanılan benzer yakın plan sekanslar, nostalji tutkunlarını mest ederken, genç izleyiciler içinse merak uyandırıcı bir detay oldu. Sahne, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarıyla kısa sürede viral hale geldi.

Emre Altuğ'dan cesur klip Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Bazı izleyiciler klibi "romantik ve dokunaklı" bulurken, bazıları da sahneyi fazla nostaljik ya da abartılı olarak değerlendirdi. Ancak genel kanı, Emre Altuğ'un müzikal dönüşünün hem müzik hem görsel açıdan güçlü olduğu yönünde birleşti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

babam yaşındaki adamın yaptığına bakın yaaa ... zengin yada ünlü yapınca normal karşılanan şu olayı kenar mahallede yapsalar linç yerler . ayrıca o nasıl klip öyle iğrenç

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Haber YorumlarıTevhid ve Sünnet:

Sanat adı altında ahlaksızlık yapıyorlar toplumun ailenin Çoluğun çocuğun göz önünde...

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSelimk:

tam not almış. kim vermiş tam notu.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAdem Karakuz:

keşke nü yapsalardı bundan daha fazla ilgi çekerdi müzik önemli değil zaten

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

bu nostalji rüzgarı değil de başka bişey estirir ??????

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