Emel Sayın ve Kubat yılbaşı gecesi Günay Restaurant İstanbul'da!

Günay Restaurant İstanbul, yılın son gününde misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Emel Sayın ve Kubat, en güzel şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

Eşsiz sahne performansı, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir atmosferle dolu bu özel gecede 2026'ya merhaba demeyi kaçırmayın!

Yer: Günay Restaurant İstanbul

Tarih: 31 Aralık Çarşamba

Rezervasyon: 0212 230 3333 • 0532 443 3333