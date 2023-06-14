Elizabeth Hurley, oğlu Damien'in yönettiği erotik gerilim filminde samimi sahnelerde oynadı

Elizabeth Hurley, oğlu Damien tarafından yönetilen yeni erotik gerilim filmi "Strictly Confidential"da kadın bir aşıkla samimi sahneler çekti. Film, en iyi arkadaşı Rebecca'nın intiharından sonra onun ölümünün arkasındaki gizemi çözmeye çalışan genç bir kadını konu alıyor. Mia, Karayip adalarında Rebecca'nın ailesi ve arkadaşlarıyla buluşur ve burada herkesin Rebecca ile ilgili bir sırrı olduğunu öğrenir.

İngiliz modelve aktris Elizabeth Hurley, oğlu Damien'in yönettiği yeni bir erotik gerilim filmi olan "Strictly Confidential" için kadın sevgilisi ile cinsel içerikli sahne çekti..

Hurley, filmin içinde Lily adlı bir karakteri canlandırıyor ve Pear Chiravara ile tutkulu ve samimi sahnelerde yer alıyor. Filmin hikayesi, en iyi arkadaşı Rebecca'nın intiharından rahatsız olan Mia adında genç bir kadını takip eder.

Mia, Rebecca'nın ölümünün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken, aynı zamanda Rebecca ile ilgili herkesin ölümcül bir sırrı olduğunu keşfeder. Bu süreçte, Mia'nın cinsellik, ikiyüzlülük ve ihanet dolu bir dünyaya çekilmesi anlatılır. Aralık ayında, Hurley'nin oğlunun ilk filmi üzerinde çalışmak için Karayiplere gittiği bildirilmişti.

Kadro ayrıca eski Emmerdale aktörü Max Parker ve Netflix yıldızı Freddie Thorp'u da içeriyor.