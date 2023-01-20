Elif Karlı... 30 YILLIK EŞİNE DUYGUSAL AMA METANETLİ VEDA!

Cenazesinde ağlamamam ve dik durmamı bana o vasiyet etmişti... Ailemizin reisi sen olacaksın, o nedenle çocuklarımıza ancak böyle örnek olabilirsin" diyerek benden söz almıştı"

Evet, Ataşehirdeki Mimar Sinan Camii'nde bugün gerçekten olağanüstü bir kalabalık vardı... ve Elif Karlı evlendiği günden bu yana aile dostu olan Nurcan Sabur'a bunları söylüyordu boğazı düğümlenerek...

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6 aydır Tokat cezaevinde tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cengiz Karlı için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde görkemli bir kalabalık eşliğinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Karlı, Kurtköy Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi....

Cenaze töreninde Sanat dünyası da, kendilerinde büyük emeği olan Cengiz Karlı'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı...Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş, Ferman Toprak. Yeşim Akıncı, Ercan Saatçi, Alişan, Yeliz, Merve Özbey, Burhan Topal, Zihni Cinan, Talip Öztürk, Ali Eşitmez, Çilem Duman ilk göze çarpan isimlerdi...

KAHREDEN DETAY

Elif Karlı, Nurcan Sabur'a özellikle yazılması amacıyla şunları söyledi...

"-Eşim o sabah rahatsızlığını cezaevi sorumlularına iletiyor... Kendisini cezaevi aracıyla doktora yolluyorlar... Doktor ayaküstü muayeneyle kendisine "Zatürre başlangıcı teşhisini koyuyor. ve yapacak bir şey olamadığını söylüyor. Cengiz ise kalp hastası olduğunu ve vücudunda 18 tane stend olduğunu ve bir kalp doktoruna yollamasını iletiyor... Doktor ise kendisini araç şoförüne teslim ediyor...

Yolda rahatsızlığı artınca şoföre kendini kötü hissettiğini belirtiyor. Şoför ise böyle bir talimat almadığını söyleyerek tekrar cezavine dönmek üzere yola devam ediyor...

Ve işte Cengiz, daha cezaevine varmadan ruhunu teslim ediyor... Söyleyin ben şimdi ne yapayım?.."