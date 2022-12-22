Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği adayı açıkladı

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın geçtiğimiz günlerde 6'lı masanın adayını destekleyeceğini açıklaması, sosyal medyada gündem oldu. Karaca'ya gönderme yapan Cüneyt Özdemir de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak " Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an en büyük destekçisi Nihal Bengisu Karaca! Evet, fıkra bu kadar" dedi. Özdemir'in paylaşımına oyuncu Elçin Sangu'dan yorum gecikmedi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ"

Şimdilerde Engin Altan Düzyatan ile Çöp Adam dizisinin başrolünü paylaşan Elçin Sangu, Özdemir'in paylaşımına "YoO biz de gayet destekliyoruz. Küçümsemeye çalışmak da yeni moda oldu herhalde. Oysa bu tarz söylemlerin ne kadar kritik olduğunu siz daha iyi bilirsiniz" cevabını verdi.

KILIÇDAROĞLU: YALAKADAN SANATÇI OLMAZ

Sangu'nun paylaşımının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki sözleri gündem oldu. Sanatçıların siyasi duruşları olmaması gerektiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Yalakadan sanatçı olmaz" demişti.