EİB Moda Tasarım Yarışması'nda Nilgün Demirhan birinci oldu

Türk moda endüstrisinin tasarımcı ihtiyacına cevap vermek, genç, yenilikçi tasarımcıların önünü açma amacıyla Ticaret Bakanlığının desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (EHKİB) bu sene 18'incisini düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması'nda, 'Otantisite' adlı tasarımıyla Nilgün Demirhan birinci oldu.

İkinciliği Rug Reverie adlı tasarımıyla Buse Ünal kazanırken, üçüncülüğü adlı Rezven (Dünya Hayatı Sonsuzdur) tasarımıyla Mustafa Sıtkı Asmaoğlu elde etti. Finale kalan ilk 10 tasarımcı, Özlem Erkan mentörlüğünde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile hazırladıkları koleksiyonları Serkan Duman ve Gökhan Duman koreografisiyle sergiledi. Bu arada, 100 bin TL birincilik ödülü, 75.000 TL ikincilik ödülü ve 50.000 TL üçüncülük ödülü kazanan tasarımıcılara törenle teslim edildi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, "EİB Moda Tasarım Yarışmamız, İhracatçı Birlikleri olarak yapmış olduğumuz en önemli organizasyonlardan bir tanesi. Çok büyük bir ekip beraber bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz. 2004 yılından beri yarışmamızı yapıyoruz. Yaklaşık 20 tasarımcımıza Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle yurtdışı eğitim fırsatı sağladık. İlk defa 230 dosya aldık. Bizim için ilk 10 finalistimizin hepsi birinci, hepsini yürekten kutluyorum. Her sene tasarımcılarımız kendilerini katlayarak yeniliyor ve ülkemize yeni vizyonlar kazandırıyorlar. Yarışmamızın kıyafetlerini diken İzmir Olgunlaşma Enstitüsüne, Yarışmamızın Mentörü Özlem Erkan'a, Ege İhracatçı Birlikleri sekreteryasına, Yarışma Komitemize, yarışmamızı destekleyen Türkiye İhracatçılar Meclisimize ve Ticaret Bakanlığımıza, Jüri Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Hazır giyim ve tekstil sektörlerinde 2023 yılında 28 milyar 811 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. İhracat tutarımızın yanında bugün Türkiye'nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasında yer alıyoruz. Kilogram başına ihracat birim fiyatımız Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı daha yüksek seviyelere çekmek. Ülkemiz tasarımda her sene daha ileriye gidiyor. Bu başarıya ulaşmamızdaki en önemli etken, aynı zamanda bizi rakiplerimizden de ayrıştıran tasarım gücümüz. Tasarım yarışmaları genç tasarımcıların teşvik edildiği, farklı perspektiflerin bir araya getirildiği, yeni fikirlerin ortaya çıkarıldığı platformlar. Yarışmalar her yıl genç yeteneklerin üretime kazandırılmasında büyük rol oynuyor." dedi.

Başkan Sertbaş, "Burada yarışmamıza katılan genç tasarımcılarımıza da seslenmek istiyorum. Tasarım, sadece estetik bir değer oluşturmanın ötesinde, kültürel mirasımızı ve yenilikçi düşüncelerimizi dünyaya tanıtmanın en etkili yollarından biridir. Yarışmamıza katılan bugünün genç tasarımcıları olarak, gelecekte bu misyonu üstlenecek ve ülkemizin global arenada daha güçlü bir şekilde temsil edeceksiniz. Bu yarışma, gelişim, beceri ve vizyonunuzu ortaya koymanız için bir platform sunmak amacıyla düzenlendi. Burada sergilenen her bir eser, sadece bir tasarım ürünü değil, aynı zamanda birer başarı hikayesidir. Hepinizi bu olağanüstü çabalarınız ve yeteneklerinizden ötürü kutluyorum. Bu yıl da yarışmamıza gençlerimizden yoğun ilgi vardı, 230 başvuru aldık. Bu dosyalar arasından finale kalan iddialı 10 finalistimiz tasarladıkları koleksiyonlarla yarışmamızın temasına uygun, çok başarılı, izlemesi keyifli koleksiyonlar hazırladılar. Tüm finalistlerimizi tekrar kutluyorum." diye konuştu. - İZMİR