Ege Aydan'ın kameralardan uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü, Binbir Gece, Kavak Yelleri ve son dönemde büyük ilgi gören Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi gibi başarılı yapımlarda rol alan usta oyuncu Ege Aydan, bu kez kariyer başarısıyla değil, ailesiyle yaşadığı gurur dolu anlarla gündeme geldi.

KIZI ÖYKÜM'DEN BÜYÜK BAŞARI

Ege Aydan'ın kızı Çiğdem Öyküm Zubi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden onur belgesiyle mezun oldu. Mezuniyet töreninde kep atarak bu özel anı coşkuyla kutlayan Öyküm, ailesine ve sevenlerine büyük mutluluk yaşattı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, kızının mezuniyetinden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi, "Büyük kızımız Öyküm bugün onur belgesini alıp kep fırlatarak mezuniyetini kutladı." Törene aile üyeleri de katılırken, keyifli anlar objektiflere yansıdı.