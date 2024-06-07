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Ece Uslu ve Kerem Alışık Siyah Kalp dizisinde başrolü paylaşacak

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Son olarak Şahane Hayatım'da rol alan başarılı oyuncu Ece Uslu yeni sezonda Kapadokya'da çekilecek olan Siyah Kalp dizisinin başrol oyuncusu oldu. Uslu, dizide Kerem Alışık ile partner olacak.

Zerda, Kara Melek, Karagül ve Sevgili Geçmiş gibi başarılı dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren Ece Uslu, ekrana dönüyor. Son olarak Şahane Hayatım dizisine konuk olan oyuncu, yeni sezonda Siyah Kalp'te başrol oynayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Uslu yeni sezon için Tims&B ile el sıkıştı. Başarılı oyuncu yeni sezonda Siyah Kalp dizisinin başrolü olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Sumru rolünü oynayacak olan oyuncunun partneri ise Kerem Alışık olacak.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Şahane Hayatım Kerem Alışık Kapadokya Ece Uslu Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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