Ece Uslu ve Kerem Alışık Siyah Kalp dizisinde başrolü paylaşacak

Zerda, Kara Melek, Karagül ve Sevgili Geçmiş gibi başarılı dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren Ece Uslu, ekrana dönüyor. Son olarak Şahane Hayatım dizisine konuk olan oyuncu, yeni sezonda Siyah Kalp'te başrol oynayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Uslu yeni sezon için Tims&B ile el sıkıştı. Başarılı oyuncu yeni sezonda Siyah Kalp dizisinin başrolü olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Sumru rolünü oynayacak olan oyuncunun partneri ise Kerem Alışık olacak.