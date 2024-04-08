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Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki

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Daha önce yaptığı bir açıklamada kadın sanatçıların kıyafetlerini eleştirerek "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" diyen İzzet Yıldızhan, teknede yarıçıplak halde şarkı söyleyince Ece Seçkin'den tepki gecikmedi.

Yıldızhan'ın teknede eğlendiği anlara sessiz kalamayan şarkıcı Ece Seçkin "Bize 'Sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor' diyen İzzet abimin yarıçıplak halde hele loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor" dedi.

Ece Seçkin'den 'Külotla sahneye çıkmasınlar' diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki

"HERKES TOPLUMA GÖRE YAŞAMALI, KÜLOTLA SAHNEYE ÇIKMASINLAR"

İzzet Yıldızhan, kadın sanatçıların sahne kıyafetlerini eleştirerek "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz" demişti.

Ece Seçkin'den 'Külotla sahneye çıkmasınlar' diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki

Ece Seçkin'den 'Külotla sahneye çıkmasınlar' diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

İzzet Yıldızhan Ece Seçkin Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Alev Simli:

ece seçkin sen mükemmel bir insansın !!

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