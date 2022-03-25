Ece Ronay'dan şaşkına çeviren aşerme: Cep telefonu ve altın bilezik istedim

Şarkılarının yanı sıra Mehmet Ali Erbil'in attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Ece Ronay, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Hamile olduğunu nasıl öğrendiğini anlatan genç isim, aşerdiği ürünlerle de sunucuları şaşırttı.

"YARDIMCIMIN ISRARI ÜZERİNE TEST YAPINCA HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Mide bulantısı yaşadığı için evindeki yardımcısının ısrarı üzerine hamilelik testi yaptığını söyleyen Ronay, "Hamilelik testinde bir kırmızı çizgi net ikincisi ise silik çıktı. Testi çöpe attım. Ertesi gün yardımcı abla çöpteki teste baktığında ikinci çizginin de olduğunu görünce gelip 'hamilesin' dedi" ifadelerini kullandı.

"CEP TELEFONU VE ALTIN BİLEZİK AŞERDİM"

Aşerme sürecinden bahseden Ronay, "Çok tuhaf şeyler aşerdim. Maydanoz, dereotu ve cep telefonu gibi. 14 Şubat için de altın bilezik aşermiştim ve geldi. Renkli ultrasonda bebek Mehmet'e çok benzeyince bana araba aldı. Bana da sürpriz oldu. Bebeğin adı da Yiğit Miran olacak" dedi.