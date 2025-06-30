Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın adı, bir süredir farklı isimlerle anılsa da asıl sürpriz ilişki geçtiğimiz akşam Samsun'da ortaya çıktı. Havaalanında el ele yürürken bir vatandaşın kamerasına yakalanan Sinan Akçıl ve sunucu Ece Erken'in görüntüleri magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Çiftin el ele olması, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak istediklerini düşündürürken, kameralara yakalandıklarını fark ettikleri anda birbirlerinin elini bırakmaları dikkat çekti. Görüntü sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda yorum da beraberinde geldi.

TAKİPÇİLERİ "ENİŞTE" HİTABINI HATIRLATTI

Ece Erken'in geçmişte Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı'yla yakın arkadaş olduğu biliniyor. Hatta Kıratlı'nın Akçıl'la evli olduğu dönemde Erken'in sanatçıya "Enişte" diye hitap ettiği anların gündeme yeniden gelmesi, magazin takipçilerini geçmişe götürdü. Bu detay da ilişki iddialarına ayrı bir katman daha ekledi.

Ece Erken, daha sonra ise Sinan Akçıl'ın yüzünü kapattığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

AKÇIL'IN CANLI YAYINDAKİ İMALI SÖZÜ TEKRAR GÜNDEMDE

Sinan Akçıl, yaklaşık bir ay önce, Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu "Gel Konuşalım" programında konuk olmuştu. Programda, şarkıcı Ece Mumay ile ilgili aşk iddiaları gündeme geldiğinde Erken'in sorduğu "Ece'yle bir şey mi var?" sorusuna Akçıl'ın "Hangi Ece'yle?" cevabı, o dönem yalnızca bir espri gibi algılanmıştı. Ancak son gelişmeler, bu sözlere farklı anlamlar yüklenmesine neden oldu.

Sunucu Namlı'nın araya girerek "Hiçbir Ece'yle bir şey yok" diyerek konuyu kapatmaya çalıştığı o anlar, bugün farklı bir gözle yeniden izleniyor.