Ece Erken, bir zamanlar "Eniştem" dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı
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Ece Erken, bir zamanlar
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Samsun Havaalanı'nda el ele görüntülenen Sinan Akçıl ve Ece Erken'in sürpriz birlikteliği gündeme bomba gibi düştü. Görüntüler sonrası, Erken'in bir dönem Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı ile yakın dost olduğu ve o dönemde Akçıl'a "Enişte" diye hitap ettiği anlar yeniden konuşulmaya başlandı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın adı, bir süredir farklı isimlerle anılsa da asıl sürpriz ilişki geçtiğimiz akşam Samsun'da ortaya çıktı. Havaalanında el ele yürürken bir vatandaşın kamerasına yakalanan Sinan Akçıl ve sunucu Ece Erken'in görüntüleri magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Çiftin el ele olması, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak istediklerini düşündürürken, kameralara yakalandıklarını fark ettikleri anda birbirlerinin elini bırakmaları dikkat çekti. Görüntü sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda yorum da beraberinde geldi.

TAKİPÇİLERİ "ENİŞTE" HİTABINI HATIRLATTI

Ece Erken'in geçmişte Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı'yla yakın arkadaş olduğu biliniyor. Hatta Kıratlı'nın Akçıl'la evli olduğu dönemde Erken'in sanatçıya "Enişte" diye hitap ettiği anların gündeme yeniden gelmesi, magazin takipçilerini geçmişe götürdü. Bu detay da ilişki iddialarına ayrı bir katman daha ekledi.

Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Ece Erken, daha sonra ise Sinan Akçıl'ın yüzünü kapattığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

AKÇIL'IN CANLI YAYINDAKİ İMALI SÖZÜ TEKRAR GÜNDEMDE

Sinan Akçıl, yaklaşık bir ay önce, Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu "Gel Konuşalım" programında konuk olmuştu. Programda, şarkıcı Ece Mumay ile ilgili aşk iddiaları gündeme geldiğinde Erken'in sorduğu "Ece'yle bir şey mi var?" sorusuna Akçıl'ın "Hangi Ece'yle?" cevabı, o dönem yalnızca bir espri gibi algılanmıştı. Ancak son gelişmeler, bu sözlere farklı anlamlar yüklenmesine neden oldu.

Sunucu Namlı'nın araya girerek "Hiçbir Ece'yle bir şey yok" diyerek konuyu kapatmaya çalıştığı o anlar, bugün farklı bir gözle yeniden izleniyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Enişte binişte. Enişte ayağı öt ayağı.

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Haber YorumlarıKral Cıplak:

Bu kendini ünlü ya da sanatçı sananların bulunduğu geniş bir Çember var bu çemberin içinde kadınli erkekli bir çok kişi sürekli birbirleriyle tokuşuyorlar

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