Ece Erken, bir dönem "Eniştem" dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!

Ece Erken, bir dönem 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ece Erken, bir dönem
Haber Videosu

Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenen Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın sürpriz yakınlaşması gündeme damga vurdu. Yıllar önce Akçıl'a "eniştem" diye hitap eden Erken, bu kez ilişkiyi sosyal medya paylaşımıyla doğruladı. Gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan Erken, "Çok mutluyum, en azından şimdilik..." ifadelerini kullandı.

Samsun Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde el ele yürürken görüntülenen sunucu Ece Erken ve şarkıcı Sinan Akçıl, magazin gündemine sürpriz bir başlıkla oturdu. İkilinin samimi halleri, aralarında bir ilişki başladığı yönünde yorumlara neden olurken, geçmişte yaşanmış bir televizyon programı kaydı da yeniden gündeme geldi.

Ece Erken'in yaklaşık dört yıl önce sunduğu bir televizyon programına Sinan Akçıl'ı konuk ettiği görüntüler, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Söz konusu yayında Erken, o dönem Burcu Kıratlı ile evli olan Akçıl'a "Eniştem hoş geldin" diyerek seslenmiş ve "Siz gerçekten büyük bir aşkla evlendiniz sevgili Burcu ile" ifadelerini kullanmıştı.

Ece Erken, bir dönem 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!

Görüntülerin yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Ece Erken'in o yıllarda Burcu Kıratlı ile yakın arkadaş olması. Kamuoyunda bilinen bu dostluk, bugün ortaya çıkan el ele görüntülerle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Bir zamanlar 'enişte' dediği kişiyle şimdi el ele" yorumlarında bulundu.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Günlerdir sessizliğini koruyan Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem aşkını doğruladı hem de Sinan Akçıl'la ilk karelerini yayınladı.

Ece Erken, bir dönem 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!

Erken yaptığı paylaşımda, "Dediniz ki üzer zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hava Bugün POMPALI

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

enişte deme lazım olur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Karakılıç:

2022 esi vefat etti 3 sene dayanabilmis sozleri hala aklımda ben onsuz yasamam o öldüyse bende öldüm diyen ve 3 sene sonra Manşetler mutluluklar aşklar bence 40 çıkmadan aşklar yelken açmaya başlamış gerçek sevgi ölümsüzdür

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Nicolo Zaniolo için karar çıktı

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da flaş ayrılık
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Uraz Kaygılaroğlu'na doğum gününde acı haber! Dedesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına 'Leman' gerekçesi

CHP mitingine gidilmesini neden yasakladı? Gerekçesi dikkat çekici
ABD Başkanı Trump'tan selefi Biden'a ağır küfür

Trump ağzını bu sefer fena bozdu! Bıden'a ettiği küfür çok fena
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.