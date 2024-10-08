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Ebru Yaşar'dan 75.000 kişiye unutulmaz konser

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Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Ebru Yaşar, 75.000 kişilik kalabalığa unutulmaz bir konser verdi. Yoğun katılım gösterilen konser, festivalin en büyük etkinliklerinden biri oldu. Ebru Yaşar, konser sonrası yaptığı açıklamada "Böyle muhteşem bir kalabalığa şarkı söylemek benim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Türk müziğinin sevilen sesi Ebru Yaşar, Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserle 75.000 kişilik dev bir kalabalığa unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik alanını dolduran binlerce hayranı, sanatçının dillere pelesenk olmuş şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

"BU MUHTEŞEM KALABALIĞA ŞARKI SÖYLEMEK BÜYÜK MUTLULUK"

Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan Ebru Yaşar, enerjisi ve sahne performansıyla izleyicileri büyülerken, konser alanında coşku doruklara çıktı. Kültür Yolu Festivali'nin en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen bu konser, yoğun katılım ve renkli anlarla hafızalara kazındı. Ebru Yaşar, konser sonrası yaptığı açıklamada "Böyle muhteşem bir kalabalığa şarkı söylemek benim için büyük bir mutluluk. İstanbul'a ve Ümraniye'ye sonsuz teşekkürler!" dedi. Festival kapsamında farklı etkinlikler ve konserlerle İstanbul, kültürel zenginliğini ve dinamizmini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ebru Yaşar'dan 75.000 kişiye unutulmaz konser
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Magazin

Kültür Sanat Ebru Yaşar Festival Ümraniye Magazin Müzik

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