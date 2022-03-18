Ebru Şancı, sosyal medya hesabından eşiyle küfürlü yazışmasını paylaştı

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan 3 çocuk annesi model Ebru Şancı, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Şancı futbolcu eşi Öztürk'e Galatasaray forması giydiği bir fotoğrafını gönderdi ve bunun üzerine aralarında geçen konuşmayı yayınladı. Ancak mesajlarda Öztürk'ün karısına küfür içerikli yazdığı kelimeler gündem oldu.

"NE BÜYÜK KAFA ÇIKMIŞSIN"

O konuşmayı "Kocam beni hep çok güzel bulmuştur." notuyla paylaşan Şancı'ya eşi Öztürk'ün, "Ne büyük kafa çıkmışsın. Gözün biri büyük bir küçük." demesi dikkat çekti. Şancı ise kocasına "Ayıp ama" diyerek yanıt verdi.

İşte Şancı'nın o paylaşımı;

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