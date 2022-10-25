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Ebru Şallı'ya şiddet iddiaları arasında Akkuş'un eski eşinden bomba Müge Anlı'lı gönderme

Magazin Haberleri

Ünlü manken Ebru Şallı'nın İstanbul'da araç içerisinde Uğur Akkuş'un şiddetine uğradığı iddia edildi. Şallı ve Akkuş bu iddiaları reddetse de ortaya görgü tanıkları çıktı. Bu sırada Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den ise bomba bir gönderme geldi. Derin, "Magazin gazetecilerini suçlamayı bırak, Müge Anlı'ya çıkmamaya bak" ifadelerini kullandı.

Uğur Akkuş ve Ebru Şallı hakkındaki şiddet iddiaları bir türlü durulmuyor. Bir dönem boşanacakları konuşulan Akkuş ve Şallı'nın geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı ve Şallı'nın şiddete uğradığı iddia edildi. Hatta Şanlı için ambulans çağrıldığı da iddialar arasındaydı.

Ebru Şallı'ya şiddet iddiaları arasında Akkuş'un eski eşinden bomba Müge Anlı'lı gönderme

YALANLADILAR AMA GÖRGÜ TANIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada, haklarındaki iddiaları yalanlayarak, magazin gazetecilerini suçladı. Fakat bugün ortaya çıkan bir görgü tanığı, olaya şahit olduğunu iddia ederek, iddiaları savundu.

Ebru Şallı'ya şiddet iddiaları arasında Akkuş'un eski eşinden bomba Müge Anlı'lı gönderme

ESKİ EŞİNDEN BOMBA GÖNDERME

Tam da bu gelişmelerin yaşandığı sırada Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den bomba bir gönderme geldi. Daha önce eski kocasından şiddet gördüğünü iddia eden Gonca Derin paylaşımında "Magazin gazetecilerini suçlamayı bırak, Müge Anlı'ya çıkmamaya bak" diyerek dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

Ebru Şallı'ya şiddet iddiaları arasında Akkuş'un eski eşinden bomba Müge Anlı'lı gönderme

Haberler.com - Magazin

Gonca Derin Uğur Akkuş Ebru Şallı Müge Anlı Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

bu kim! guccuk ceylanmi?

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