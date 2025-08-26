Ebru Aytemur’dan Gonca Karakterine Dair Açıklamalar

EŞREF Rüya dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Necip Memili'nin canlandırdığı Gürdal'ın takıntılı ve belalı avukat sevgilisi Gonca'ya hayat veren Ebru Aytemur, samimi açıklamalarda bulundu. Oyunculuğuyla göz dolduran Aytemur, oynadığı karakterin aksine daha çok mantığıyla hareket ettiğini söyleyerek, "Duygularımı bazı noktalarda bastırabiliyorum. Gonca gibi değilim, yalanı hissedersem orada durmam" dedi.

"GONCA ZORLAYICI BİR KARAKTER"

Aytemur, Gonca karakterinin daha önce hiç oynamadığı türden bir karakter olduğunu söyledi ve şöyle devam etti, "Çok deli. Hala anlamaya çalışıyorum Gonca'yı. Başka bir kadın. Zorlamayı seviyorum. O zaman daha iyi işler çıkarıyorum. Bu role ekstra çeken şey de sevgili Necip Memili gibi çok başarılı bir oyuncu ile partner olmaktı. Biz ikimiz daha prova alınırken eğlenmeye başlıyoruz."

"GÜRDAL'LA TOKSİK İLİŞKİ YAŞIYORLAR"

Beste Sırapınar'ın "Ne Var Ne Yok" programına konuk olan oyuncu, Gonca'nın dizideki partneri Gürdal karakteriyle olan ilişkisini "toksik" olarak tanımladı ve bu tür bir ilişkiyi asla kabul etmeyeceğini şöyle dile getirdi: "Gürdal gibi insanlar günümüzde de var. Ama ben Gonca gibi kalıp sabretmem. O ilişki korkunç."

"EŞREF RÜYA BEKLEDİĞİMDEN DAHA ÇOK SEVİLDİ"

Dizinin bu sezon çok sevilip gündem olmasıyla ilgili de konuşan Aytemur, projeye ilk başta çok inandığını ama gelen tepkilerin beklentisinin de üzerinde olduğunu söyledi: "Sokakta insanlar izlediklerini söylüyor. Bence başarının sırrı işini seven bir ekibin olması."

"İKİNCİ SEZONDA BÜYÜK SÜRPRİZLER BİZİ BEKLİYOR"

Dizinin sezon finalinin ardından ikinci sezonla ilgili heyecanını gizlemeyen Aytemur, "Yeni sezonda güç dengeleri değişti. Bizi büyük sürprizler bekliyor" sözleriyle beklentiyi artırdı.

EŞREF RÜYA TEKRAR BÖLÜMLERİYLE KANAL D'DE

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu ikinci sezonuna hazırlanırken tekrar bölümleriyle hafta içi her gün Kanal D'de ekrana geliyor.