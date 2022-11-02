Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düşüp kalça kemiğini çatlatan Ajda Pekkan ameliyata alındı

Magazin Haberleri

Süperstar Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı kaza sonrasında acil ameliyata alındı.

Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki performansıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a nazar değdi.

KALÇA KEMİĞİ ÇATLADI

76 yaşındaki şarkıcı evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Menajeri ünlü sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.

Düşüp kalça kemiğini çatlatan Ajda Pekkan ameliyata alındı

"NAZARIN BÖYLESİ"

Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşıma ise hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Birçok kişi sanatçı için "Nazarın böylesi" yorumunu yaptı.

Düşüp kalça kemiğini çatlatan Ajda Pekkan ameliyata alındı

Düşüp kalça kemiğini çatlatan Ajda Pekkan ameliyata alındı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Ajda Pekkan Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title